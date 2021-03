Lehrte

Braucht Lehrte wieder einen Wertstoffhof? Umweltpolitiker nahezu aller im Lehrter Rat vertretenen Parteien haben diese Frage jetzt mit einem Ja beantwortet. Sie meinen, das könnte ein wirksames Mittel gegen die illegale Müllentsorgung im Stadtgebiet sein. Zudem fordern sie, dass auch die Grüngutsammelstellen in den Fokus rücken müssen. Insbesondere in Hämelerwald hofft man seit vielen Jahren auf solch eine Einrichtung.

Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke hatte unlängst den Vorschlag öffentlich gemacht, die Stadtverwaltung möge Gespräche mit der Abfallwirtschaft der Region Hannover (Aha) über einen geeigneten Standort für einen Wertstoffhof in Lehrte aufnehmen. Im Umweltausschuss betonte Sozialdemokratin Helga Laube-Hoffmann, wie wichtig solch eine Einrichtung sei. Viele Lehrterinnen und Lehrter fühlten sich angesichts zunehmender Vermüllung nicht mehr wohl in ihrer Stadt, sagte sie – und sprach auch von einem „Image- und Hygieneproblem“ für Lehrte.

Langfristiges Konzept nicht hilfreich?

Das langfristige Konzept, das Aha derzeit für die Abfallentsorgung in der Region auflegen will, sei dabei nicht hilfreich, meint die Politikerin. „Wir dürfen nicht lange warten, sondern müssen bald ein Grundstück für einen Wertstoffhof finden“, betonte Laube-Hoffmann.

Martin Schiweck (CDU) begrüßte den Vorstoß von Rot-Grün-Rot, nannte ihn aber „zu kurz gesprungen“. Die Suche nach einem Standort für den Wertstoffhof dürfe nicht auf die Kernstadt beschränkt werden, und die Grüngutannahmestellen in den Ortsteilen müssten unbedingt in die Betrachtung einbezogen werden. Speziell die Sievershäuser und Hämelerwalder hätten bei der Entsorgung von Gartenabfällen seit Jahren ihre Sorgen. Die Annahmestelle am Rand von Arpke sei zudem oft überlastet, meinte Bärbel Ahlers (CDU).

Hämelerwalds Ortsbürgermeister Dirk Werner (SPD) erinnerte an die frühere Grüngutstelle, die vor mehr als zehn Jahren dem Bau des Penny-Logistikzentrums zwischen seiner Ortschaft und Sievershausen zum Opfer gefallen war. Den versprochenen Ersatz dafür gebe es trotz intensiver Suche nach einem Standort immer noch nicht.

Aha-Experte in Umweltausschuss eingeladen

Nun soll ein Experte von Aha in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses Fragen zu dem Thema beantworten. Danach soll die Stadtverwaltung den offiziellen Auftrag bekommen, zusammen mit der Abfallentsorgung nach einem Platz für den Wertstoffhof zu suchen.

Mahnende Stimmen gab es allerdings auch. Anette Sturm-Werner (FDP) nannte es „ein bisschen naiv“, dass die Politiker von Rot-Grün-Rot meinten, mit einem Wertstoffhof könne man wirksam dem Problem des wild entsorgten Haus- oder Sperrmülls entgegentreten. Sehr wohl könne man aber erreichen, dass die vorhandenen Wertstoffinseln mit ihren Container besser funktionierten – etwa mit breiteren Einwürfen bei den Papierbehältern. Hans Jürgen Dankert (Die Linke) erklärte, man müsse „an die Ursachen rangehen“ und dafür sorgen, dass das Verpackungsmaterial grundsätzlich weniger werde.

Pirat sieht „Kampf um Grundstücke“

Sebastian Frenger (Piratenpartei) bewertete indes den gesamten Vorstoß der Ratsmehrheit kritisch. „Ich sehe den Sinn für einen Wertstoffhof in Lehrte nicht ganz“, sagte er. Die Entsorgungseinrichtungen in Burgdorf und Sehnde seien nah und gut erreichbar. Und dass jetzt noch die Suche nach einem Grundstück für einen Lehrter Wertstoffhof den „Kampf um die Grundstücke“ in der Stadt verschärfen solle, sei alles andere als sinnvoll.

