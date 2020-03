Wegen Corona: Kommunalpolitiker ziehen für Sitzungen ins Forum

Lehrte

Vereinsversammlungen sind gestrichen, Kulturveranstaltungen fallen aus, die Schulen sind dicht, und sogar Gottesdienste finden nicht statt: Das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm. Eine Ausnahme machen jedoch die Lehrter Kommunalpolitiker. Weil in den kommenden Wochen etliche wichtige Entscheidungen anstehen – unter anderem jene über den städtischen Doppelhaushalt für 2020 und 2021 – geht der Betrieb in den politischen Fachausschüssen weiter. Allerdings geschieht dies unter einer besonderen Vorsichtsmaßnahme. Die Mandatsträger treffen sich nicht im engen Sitzungszimmer des Rathauses, sondern im Kurt-Hirschfeld-Forum. Dort können sie sich so weit auseinander platzieren und auch die Besucher so großen Abstand zu einander halten, dass die Gefahr einen Ansteckung gebannt ist.

Die Entscheidung, die politischen Sitzungen fortzuführen gilt vorerst bis Ostern. Betroffen sind der Bauausschuss am 16. März, der Haushaltsausschuss am 17. und 24. März, der Schulausschuss am 19. März und der Jugendhilfeausschuss am 23. März. Eine Aussage über Die Ratssitzung am Mittwoch, 25. März, in der der städtische Doppelhaushalt verabschiedet werden soll, gibt es noch nicht. Auch Ratssitzungen finden meist im Kurt-Hirschfeld-Forum statt. Dabei sind aber mit 41 Ratsmitgliedern, Vertretern der Verwaltung und Gästen wieder recht viele Menschen versammelt, sodass diese nicht auf Abstand bleiben könnten.

Stadt bittet: Besuche im Rathaus aufschieben

Die Lehrter Stadtverwaltung bittet außerdem ausdrücklich darum, das Rathaus in den kommenden Wochen nur bei unaufschiebbaren Angelegenheiten aufzusuchen. Sie rät dazu, Anliegen gegebenenfalls telefonisch zu erledigen. Ziel sei es, den Publikumsverkehr im Rathaus so weit wie möglich einzuschränken. Geschlossen werde das Gebäude aber nicht.

