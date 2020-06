Radschnellweg nach Anderten: Politiker sagen grundsätzlich Ja

Lehrte/Ahlten

Mehr als ein Jahr lang herrschte in der Angelegenheit des viel diskutierten Radschnellwegs Stillstand. Jetzt ist in das Vorhaben, zwischen der Lehrter Kernstadt und Hannover eine solche Strecke einzurichten, wieder Bewegung gekommen. Der Lehrter Bauausschuss hat am Montagabend grundsätzlich und einstimmig Ja zur weiteren Planung dieses Vorhabens gesagt. Die Lokalpolitiker knüpfen an dieses Signal an die Region Hannover aber Bedingungen. Sie wollen Antworten zur Finanzierung des Projekts, zu dessen Unterhaltung und der genauen Streckenführung haben. Erst wenn diese Fragen zur Zufriedenheit geklärt seien, könne der Radschnellweg kommen, heißt es.

Die Diskussion der Politiker über die Grundsatzentscheidung in Sachen Radschnellweg dauerte nur wenige Minuten. „Die Sache ist in Ordnung, wenn auch die Streckenführung passt“, sagte etwa Armin Hapke ( CDU). Timo Bönig ( SPD) aus Ahlten bekräftigte die Zustimmung seiner Fraktion, fasste aber auch die entscheidenden Fragen kurz zusammen: „Was kostet uns das? Und wie soll der Ausbau genau aussehen?“

Im Herbst 2018 war das Thema schon beerdigt

Im Herbst 2018 hatte eine Mehrheit der Lehrter Politiker das Thema noch genau wegen dieser Fragen von der Agenda genommen. Damals war von einem Finanzierungsanteil von 400.000 Euro für die Stadt Lehrte, einem Viertel der Gesamtsumme, die Rede. Angaben darüber, wer die Unterhaltung der rund vier Kilometer langen Strecke finanzieren müsse, gab es seinerzeit ebenso wenig wie heute. Die mehrheitliche Meinung lautete vor anderthalb Jahren daher, das „Leuchtturmprojekt Radschnellweg“ sei zwar wünschenswert, Lehrte müsse aber zunächst Geld in andere Verbesserungen für den Radverkehr stecken. Eine echtes politisches Votum zu dem Thema gab es aber nicht.

Weil der Rat der Stadt nun in seiner Sitzung am Mittwochabend die neue Grundsatzentscheidung ebenfalls befürwortet, behält Lehrte in Sachen Radschnellweg seien Fuß in der Tür. Und damit wäre der „Blockadeknoten durchschlagen“, wie es Grünen-Ratsherr Ronald Schütz im Bauausschuss ausdrückte. Die Grünen hatten das Projekt Radschnellweg stets vehement unterstützt, ebenso wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ( ADFC) in Lehrte. „Endlich geht es in dieser Sache weiter“, sagte Schütz nun.

Wo soll die Trasse entlangführen?

Wie kompliziert die Sache noch werden kann, ist indes allen Beteiligten klar. Ulrich Gürtler ( AfD) sprach im Bauausschuss eine der entscheidenden Frage an. Man müsse klären, ob der Radschnellweg innerhalb oder außerhalb Ahltens verlaufen soll – also über den Eisenbahnlängsweg, wie es die CDU und Bürgermeister Frank Prüße im vergangenen Jahr vorschlugen und damit bei der Mehrheit im Rat abblitzten, oder durch die Ortschaft, wie es die vorläufige Planung der Region skizziert.

Diese Frage hat auch in der vergangenen Woche im Mittelpunkt der Diskussion im Ahltener Ortsrat gestanden. Dieser hatte sich laut Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ( CDU) ebenfalls einstimmig für den Radschnellweg ausgesprochen. Die Streckenführung in Ahlten müsse aber geändert werden, betonte Koehler. Die örtliche CDU favorisiere weiterhin den Eisenbahnlängsweg. Denn eine Streckenführung über die enge Birkenstraße im Dorf und Wirtschaftswege in der Feldmark sei mit enormen Problemen behaftet, meint Koehler.

Wer zahlt für den Betrieb der Ampel am Rehwinkel?

Darüber hinaus drängte auch der Ortsrat in Ahlten darauf, die Kosten für Bau und Unterhalt offenzulegen. Geklärt werden müssten auch Fragen zur Beleuchtung und Reinigung des Radschnellwegs sowie den Betriebskosten für die Ampelanlage, die an der Querung des Rehwinkels gebaut werden müsse.

Von Achim Gückel