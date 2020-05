Sollen politische Sitzungen in Ausnahmesituationen wie etwa der Corona-Pandemie in Videokonferenzen über die Bühne gehen können? Die Junge Union in Niedersachsen beantwortet diese Frage mit Ja. Zwei junge CDU-Ratsmitglieder aus Lehrte sind maßgeblich an einer Initiative für digitale politische Debatten beteiligt.