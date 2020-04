Ein junger Mann aus Lehrte-Aligse ist in der Nacht zum Donnerstag am Bahnhof in Hildesheim gleich in mehrfacher Hinsicht negativ aufgefallen. Er hinterließ mit einem Filzstift an etlichen Stellen Schmierereien. Als Beamte der Bundespolizei ihn aufgriffen, fanden sie bei ihm Drogen und ein illegales Messer. Den Filzstift hatte er an einer intimen Stelle versteckt.