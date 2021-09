Hämelerwald

Mehr Grünflächen, öffentliche Toiletten und Basketballplätze in Lehrte: Das fordern Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte am Standort Hämelerwald. Bei dem Politikplanspiel „Pimp Your Town!“ der Organisation „Politik zum Anfassen“ konnten die Jugendlichen der Jahrgangsstufe neun ihre Wünsche formulieren.

Drei Tage lang erlebten sie Kommunalpolitik hautnah und überraschten mit ihren Ideen die Lehrter Kommunalpolitiker wie Hans-Jürgen Licht (SPD), Ronald Schütz (Grüne) und Kommunalpolitikerin Heike Koehler (CDU), die die Jugendlichen bei dem Projekt begleiteten.

Diskussion in simulierten Ausschüssen

Gleich zu Beginn hatten die Jugendlichen fiktive Parteien gebildet und Themen erörtert, die sie durchsetzen wollten. In ebenfalls ausgedachten Ausschüssen kamen dann Vertreter dieser Parteien zusammen und diskutierten gemeinsam wie echte Kommunalpolitiker. Das war gar nicht so einfach. „Im Plenum sind die Schülerinnen und Schüler auf sich gestellt“, machte Ronald Schütz deutlich. Die richtigen Kommunalpolitiker gaben dem Nachwuchs dabei einige Tipps an die Hand. Wichtig sei es in politischen Sitzungen etwa, auf Gegenargumente reagieren und frei sprechen zu können, erläuterte Schütz.

Lesen Sie auch Jugendarbeit bittet mit Aktion um mehr Toleranz

Auf der von den Schülerinnen und Schülern zusammengestellten Tagesordnung gab es viele Themen aus dem Bereich Umwelt. Schütz, der den fiktiven Umweltausschuss leitete, lobte die Vielfalt an Ideen und Vorschlägen. CDU-Ratsfrau Heike Koehler übernahm bei dem Planspiel den Vorsitz des Ausschusses für Soziales, Gleichberechtigung und Integration. „Das macht richtig Spaß.“

Planspiel künftig regelmäßig an Lehrter Schulen?

Für Koehler ist es wichtig, „die Jugendlichen ernst zu nehmen“. Die Politik sei auf die jungen Leute angewiesen, es gehe dabei nicht nur um deren Themen, die man aufnehmen wolle. Ziel sei es auch, die jungen Leute für das Engagement in der Politik zu begeistern. Das Planspiel sei dazu eine gute Übung. Koehler hofft, dass das Planspiel zukünftig regelmäßig an den Lehrter Schulen angeboten werden kann.

Ronald Schütz (Grüne) und Joana Fuchs von „Politik zum Anfassen“ zählen die Stimmen der Schülerinnen und Schüler. Quelle: Leona Passgang

Während des dreitägigen Projekts debattierten die Schülerinnen und Schüler nicht nur in ihren Klassenräumen. Höhepunkt war eine fiktive Ratssitzung mit dem aktuellen Ratsvorsitzenden Burkhard Hoppe (SPD) im Rathaus in Lehrte. Während der Projekttage wurde zudem fotografiert, es wurden Videos gedreht und Interviews führt.

Die Politiker waren vom Interesse der Jugendlichen an politischen Themen begeistert. Bei vielen Schülerinnen und Schülern gebe es eine politische Meinung, aber manchmal fehlten noch die Strukturen, wie und wo sie ihre Meinungen anbringen könnten, meinte Jahrgangsstufenleiterin Jenny Anderson, die an der IGS Gesellschaftslehre und Wirtschaft unterrichtet.

Demokratisches Miteinander erlernen

Der Lehrter Rat hatte sich für das Projektangebot „Pimp Your Town“ an den weiterführenden Schulen eingesetzt. Mit dem Projekt sollen die Jugendlichen nicht nur Politik praktisch erleben können, sondern auch demokratisches Miteinander erlernen. Auch die Kommunalpolitikerinnen und -politiker profitierten von der Begegnung mit den Schülerinnen und Schülern. „Vielleicht ist bei den Themen ja auch etwas dabei, was wir in den Rat mitnehmen können“, sagte Ronald Schütz.

Schülerin Lea Barie argumentierte bei der Umweltausschusssitzung. Sie gehörte zu der Fraktion „Wir machen das Unmögliche immer möglich2 (WMUIM). Quelle: Leona Passgang

In den nächsten Wochen will der Verein „Politik zum Anfassen“ aus den entstandenen Materialien unter anderem einen Film und ein Magazin erstellen.

Von Leona Passgang