Aligse

Normalerweise fotografiert Jochen Braband selbst. Doch in diesem Fall musste der Lehrter Natur- und Tierfotograf mit aufs Bild. Denn der 71-Jährige hat in der Aligser Feldmark einen Riesenbovisten entdeckt. Der, wie es der Name schon sagt, außerordentlich opulente Wiesenpilz gehört zur Familie der Champignons...