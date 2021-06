Das Lehrter Parkhaus ist bis Mitte Juli einer der zwölf Veranstaltungsorte für das Klangkunstfestival Intraregionale. Jetzt bietet die Stadt Lehrte Kindern an, in einem Workshop Geräusche zu machen – und zwar experimentell und mit vollem Körpereinsatz. Am Ende steht sogar ein Auftritt an.