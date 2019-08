Lehrte

Was vor fünf Jahren der Renner war, sollte es in diesem Jahr wieder sein. Frei nach diesem Motto bietet die Stadt Lehrte jetzt eine Reise in die Lehrter Partnerstadt Staßfurt in Sachsen-Anhalt an. Dorthin fährt am Sonntag, 29. September, der Salzland-Express. Anmeldungen für die Tagesreise mit der histor...