Lehrte

Modern, nachhaltig und vor allem größer: Der Lebensmittel-Discounter Penny hat am Donnerstag seinen neuen Markt an der Stackmannstraße in Lehrte eröffnet. Die alte Filiale wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Seit Mitte September mussten die Kunden in andere Märkte ausweichen, nach neunmonatiger Bauzeit schoben sie die Einkaufswagen nun in die neue Filiale. Penny-Bezirksleiter Timo Josten betont, dass im Zuge des Neubaus keine Arbeitsplätze abgebaut wurden. „Die Stammbelegschaft ist mitgewechselt, und wir haben sogar noch aufgestockt.“

Das Gebäude präsentiert sich von außen mit weißen Wänden, Glas und viel Holz. Auch im Inneren gibt es viele Holzelemente. Die Verkaufsfläche hat sich von 570 auf rund 800 Quadratmeter vergrößert. Im Inneren des Marktes werden die Kunden durch Verkaufsnischen geleitet. Alles sei jetzt besser ausgeschildert und leichter zu finden, erklärt Josten: „Wir können unseren Kunden jetzt ein ganz neues Einkaufserlebnis bieten und unsere Waren übersichtlicher präsentieren.“

Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit

Die alte Filiale war laut dem Bezirksleiter nicht nur zu klein geworden, sondern auch energetisch nicht mehr auf der Höhe gewesen. Stattdessen setzt das Unternehmen nun auf das sogenannte Green-Building-Konzept und hat den Neubau nach Anforderungen des Gold-Standards der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen errichten und ausstatten lassen. Für Energieeinsparung sorgen unter anderem moderne Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungstechnik und energieeffiziente Kälteanlagen. „Wir nutzen zudem zertifizierten Grünstrom“, erklärt Josten.

Bezirksleiter Timo Josten kontrolliert mit Marktleiterin Agnieszka Wasilewski die Obst- und Gemüseabteilung. Quelle: Katja Eggers

Neu im Sortiment sind vegane Lebensmittel. Darüber hinaus gibt es jetzt, anders als vorher, eine Leergutannahmestation mit separatem Zugang. Auch der Parkplatz hat sich deutlich vergrößert und bietet jetzt mehr Stellflächen. Penny hat zudem seine Öffnungszeiten verlängert: Während der alte Markt montags bis sonnabends noch von 7 bis 21 Uhr auf hatte, öffnet die neue Filiale jetzt bis 22 Uhr.

Neuer Rechtsabbieger auf die Poststraße

Der neue Penny-Markt und sein Parkplatz erstrecken sich an der Stackmannstraße nun über zwei Nachbargrundstücke, auf denen bisher der Discounter und das Gebäude eines Sonderpostenmarktes standen. Neu ist, dass Penny jetzt nicht mehr nur von der Stackmannstraße aus erreichbar ist, sondern auch von der Poststraße aus angefahren werden kann. Dort ist aber lediglich das Rechtsabbiegen von und zum Parkplatz erlaubt.

Der neue Penny-Markt ist nun auch von der Poststraße aus erreichbar, dort ist aber lediglich das Rechtsabbiegen von und zum Parkplatz erlaubt. Quelle: Katja Eggers

Auch Lidl und Aldi planen Neubauten

Neben Penny setzen in Lehrte derzeit auch noch andere Supermärkte auf modernere Filialen und mehr Kundenservice. Auch Lidl plant an der Burgdorfer Straße weitreichende Veränderungen. Das Unternehmen will dort seinen bisherigen Markt abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Einen Zeitplan hat der Discounter allerdings nicht genannt. Eine Anfrage dieser Zeitung ließ Lidl bisher unbeantwortet.

Konkrete Pläne hat indes Aldi angekündigt. Das Unternehmen will Teile seines alten Marktes an der Iltener Straße abreißen und etwas versetzt einen deutlich größeren Neubau errichten lassen. Der Discounter geht bei seinem Vorhaben zudem ganz neue Wege: Über dem Neubau sollen 24 Seniorenwohnungen und ein Dachgarten entstehen. Dafür kooperiert das Unternehmen mit dem benachbarten Altersheim Rosemarie-Nieschlag-Haus.

Von Katja Eggers