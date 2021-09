Unter dem Motto „Echt gerecht: Die gesetzliche Rente stärken!“ will der Deutsche Gewerkschaftsbund mit einem bundesweiten Aktionstag kurz vor der Bundestagswahl Druck machen. In Lehrte werden dafür am Dienstag, 21. September, am Bahnhof Tüten mit Informationsbroschüren und Müsliriegeln verteilt.