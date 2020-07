Lehrte

Die Aktion trägt den Namen „Ein offenes Ohr an besonderem Ort“ und beginnt am Donnerstag, 9. Juli. Fortgesetzt wird sie an den drei darauf folgenden Donnerstagen. Gesa Steingräber-Broder greift damit eine Idee auf, mit der sie bereits im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht hatte. An den vier Donnerstagen wird die Pastorin der Matthäusgemeinde jeweils für eine Stunde auf dem alten Lehrter Friedhof zwischen Feldstraße und Eichenweg sitzen und sich dort für Gespräche bereithalten.

Steingräber-Broder ist jeweils von 16 bis 17 Uhr entweder auf einer Bank auf dem Friedhof oder in der Kapelle zu finden. „Ich bin ganz Ohr, natürlich mit der gebotenen räumlichen Distanz“, sagt die Pastorin mit Blick auf die Corona-Abstandsregeln und wendet sich direkt an ihre Gemeindemitglieder: „Ob Sie bloß mal klönen mögen oder ein Anliegen haben oder etwas auf der Seele lastet – ich bin dann für Sie da.“

Pastorin hat gute Erinnerungen an Gespräche

An die Gespräche aus dem vergangenen Sommer auf dem Friedhof hat Steingräber-Broder gute Erinnerungen, wie sie sagt. „Es kamen einige, und die Gespräche waren ganz unterschiedlich, manchmal ernsthaft, manchmal heiterer – und immer fühlte ich mich beschenkt, wenn ich wieder nach Hause ging.“

Von Achim Gückel