Sievershausen

Die evangelisch-lutherische Sankt Martins Kirchengemeinde in Sievershausen verabschiedet ihre Pastorin Hanna Dallmeier. Die Superintendentin Sabine Preuschoff entpflichtet Dallmeier bei einer Nagelkreuzandacht in der Sankt Martinskirche am Freitag, 10. September. Seit Juni arbeitet die Pastorin bereits in Teilzeit im Arbeitsbereich Kindergottesdienst in der Fortbildungsstätte Michaeliskloster in Hildesheim. Neun Jahre lang ist sie als Pastorin in Sievershausen tätig gewesen.

Ab September ist Dallmeier in Hildesheim in Vollzeit beschäftigt und möchte die Kindergottesdienstarbeit der Landeskirche mitgestalten. Zu ihrer Verabschiedung tritt der Kinder-Friedens-Chor des Nagelkreuzzentrums auf und singt Lieder aus dem Musical „Barfuß in die Zukunft – Die Geschichte des Franziskus von Assisi“. Aus Gründen des Corona-Schutzes bittet die Kirchengemeinde um eine Voranmeldung unter Telefon (0 51 75) 73 61 oder der Mailadresse kg.sievershausen@evlka.de.

Von Leona Passgang