Die Parkplätze am Bahnhof Hämelerwald sind regelmäßig so voll, dass Pendler aus Richtung Peine wild in den angrenzenden Wohnstraßen parken. Grund ist die Tarifstruktur des GVH – ab Hämelerwald ist die Bahnfahrt deutlich günstiger. Der Ortsrat verlangt daher: Peine und Vöhrum müssen in die vierte GVH-Tarifzone kommen.