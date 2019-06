Am Sonntag, 16. Juni, dürfen rund 35.000 Wahlberechtigte darüber abstimmen, wer in den kommenden sieben Jahren Chef im Lehrter Rathaus ist. Die Ergebnisse der Stichwahl um das Bürgermeisteramt präsentiert die Stadtverwaltung ab 18 Uhr im Rathaussaal. Zudem gibt es an dieser Stelle einen HAZ-Liveticker.