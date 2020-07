Ahlten

Das wird vor allem Spaziergänger, Hundebesitzer und Radfahrer freuen: In der Gemarkung Ahlten können sie sich jetzt auf frisch sanierte Ruhebänke setzen und sich dort eine Pause gönnen. Insgesamt acht Holzbänke wurden aufgearbeitet. Sie wurden abgeschliffen und haben neue Grundierung und neue Farbe bekommen.

Die Aufarbeitung war bitter nötig. Im Jahr 2016 hatten die Bänke zuletzt neue Holzlatten erhalten. Durch Sonne und Regen sind die Latten nun jedoch rissig geworden, das Holz verwittert, die Farbe ist verblasst.

Geld stammt aus Ortsratsmitteln

Ortsrat Ahlten und DRK-Ortsverein haben sich für die Aufarbeitung eingesetzt. Das DRK war an Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler herangetreten und hatte um Gelder für eine Sanierung der Sitzgelegenheiten gebeten. Der Ortsrat stellte dafür 900 Euro zur Verfügung. Das Geld stammt aus dem Topf für die Mittel zur Verschönerung des Ortsbildes.

Christel und Neithard Pinkawa vom DRK-Ortsverein Ahlten freuen sich, dass die Bänke nun wieder in Schuss sind. „Jetzt sehen sie wieder ansehnlich aus und laden zum Sitzen ein“, sagt auch Koehler. Die Ruhebänke würden vor allem von Senioren genutzt. „Es ist wichtig, die Bänke auch langfristig instand zu halten“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Die sanierten Bänke stehen am Feld in der Verlängerung der Backhausstraße und der Straße Osterfeld, an der Westtangente Fuhrenweg, in der Feldmark an der Ecke Harstgraben, an der Ecke Wiesenweg und Neue Wiese sowie hinter der Tennisanlage und in der Verlängerung des Schlahdekamps. Gleich zwei Ruhebänke wurden am Gedenkstein der Siedlung in Schuss gebracht.

Von Katja Eggers