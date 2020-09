Ahlten

Zu enge Bebauung, zu wenig Grün und Angst vor Überschwemmung: Die Pläne für Ahltens Neubaugebiet Nördliche Hannoversche Straße waren in mehreren Ausschüssen und im Ortsrat vor rund einem Jahr noch auf massive Kritik gestoßen. Nun wurde nachgebessert. In der jüngsten Sitzung des Ortsrates stießen die Änderungen im Entwurf des Bebauungsplans auf breite Zustimmung.

„Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgehen kann und begrüßen vor allem die aufgelockerte Bebauung“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Timo Bönig. Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ( CDU) geht davon aus, dass einige Familien, die bei der Grundstücksvergabe im benachbarten Neubaugebiet Hannoversche Straße Nord-Ost leer ausgegangen waren, nun eine neue Chance haben, eine Parzelle im neuen Baugebiet zu bekommen.

Es entstehen 50 Wohneinheiten

Die Firma Albert Fischer Hausbau aus Elze will auf der etwa 1,6 Hektar großen Fläche zwischen Hannoverscher Straße, Grevenweg und Backhausstraße insgesamt rund 50 Wohneinheiten schaffen. Es sollen Reihen-, Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Der private Investor hat die Fläche einem Landwirt abgekauft, derzeit ist dort noch Acker.

Anwohner hatten in der Vergangenheit Zweifel geäußert, ob das Wasser bei starken Regenfällen schnell genug aus dem Areal abfließen könne, weil es sich schon jetzt auf der Ackerfläche staue. Sie befürchteten Überschwemmungen. Der private Investor hatte zunächst vorgesehen, das Regenwasser jedes einzelnen Grundstückeigentümers auf den Privatgrundstücken zurückzuhalten und über Kanäle abzuleiten. Dieses Konzept hatte sich nach näherer Prüfung jedoch als nicht praktikabel erwiesen.

Investor plant unterirdisches Speicherbecken

Die Verwaltung hatte empfohlen, das Oberflächenwasser zunächst in einem Regenrückhaltebecken zurückzuhalten und gedrosselt an die Kanalisation abzugeben. Die Firma Albert Fischer Hausbau lehnte den Vorschlag jedoch ab, weil dadurch Flächen für eine Bebauung verloren gehen würden. Stattdessen wurde nun eine technische Sonderlösung gefunden: Das Entwässerungskonzept sieht ein unterirdisches Betonspeicherbecken vor. Es soll das Wasser unter dem geplanten Wendehammer zurückhalten und gedrosselt über einen Regenwasserkanal, der über ein privates Grundstück verläuft, in die Mischwasserkanalisation am Barnstorfplatz ableiten.

Marc Booß, Geschäftsführer der Firma Albert Fischer Hausbau, betonte, dass das 440 Kubikmeter fassende Speicherbecken für ein Regenereignis ausgelegt sei, das rein rechnerisch nur alle 20 Jahre vorkomme. Die Sorge von Anwohnern, dass sich die Entwässerungssituation in Ahlten durch die neue Bebauung noch verschlechtern könne, sei unbegründet. „Die Menge des künftig versickernden Regenwassers wird geringer sein als ohne die Bebauung“, sagte Booß.

Reihenhäuser sollen versetzt stehen

Um die Bebauung aufzulockern, werden die geplanten Reihenhäuser nördlich der Erschließungsstraße nun nicht mehr in einer Linie, sondern etwas versetzt gebaut. Auch dem Wunsch nach mehr Bäumen wurde nachgegangen: So sollen die privaten Stellplätze im westlichen Bereich des Wendehammers und auf den Grundstücken am Grevenweg durch Begrünung aufgelockert werden. Baubeginn könnte laut Booß im nächsten Jahr sein.

Im benachbarten Neubaugebiet Hannoversche Straße Nord-Ost sind derweil schon etliche Häuser entstanden und auch bewohnt. Die dortige neue Kita befindet sich im Bau.

Von Katja Eggers