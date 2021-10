Ahlten

Der Ortsrat will die Raser bremsen: Obwohl im gesamten Gebiet von Lehrtes größter Ortschaft Ahlten die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt ist, kommt es insbesondere an den bereits sanierten Straßen oder am Ortsrand immer wieder zu erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Ortsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung daher für die Aufbringung von Tempo-30-Piktogrammen stark gemacht.

Mit den sogenannten thermoplastischen Straßenmarkierungen soll noch einmal gesondert auf die Höchstgeschwindigkeit hingewiesen werden. „Es geht darum, die Autofahrer zu sensibilisieren und gefährliche Situationen zu entschärfen“, erklärt Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler. Die Lokalpolitiker folgten mit ihrer Forderung einem Antrag der CDU-Fraktion.

Auch die Hannoversche Straße benötigt einen Hinweis auf Temporeduzierung. Quelle: Katja Eggers

Demnach fordern die Ortsratsmitglieder zwei Piktogramme auf der Straße Zum Großen Freien, und zwar zwischen Schlahdekamp und Roseneck. Eines davon soll vor der Volksbank angebracht werden. Darüber hinaus soll die Backhausstraße mit Piktogrammen zwischen Breite Riede und Ahornallee versehen werden. Für die Hannoversche Straße wünscht sich Ortsrat insgesamt vier Piktogramme: an der Einmündung Raiffeisenstraße, gegenüber der Martinskirchengemeinde, an der Einmündung Grevenweg und an der Einmündung Vor dem alten Kampe.

Wenn es nach dem Ortsrat geht, soll die Straße Zum Großen Freien in Ahlten mit Tempo-30-Piktogrammen versehen werden, davon soll eines vor die Volksbank. Quelle: Katja Eggers

Mutter-Kind-Piktogramm soll Schulweg sichern

In der Sitzung beschlossen die Lokalpolitiker zudem, in den Antrag auch die Straßen Breite Riede, Im Wiesengrund und Im Kleifeld aufzunehmen. Weil die geplante Querungshilfe am Barnstorfplatz noch aussteht, forderte der Ortsrat zudem, den Schulweg für die Grundschulkinder in der Übergangszeit sicherer zu machen, indem im Kreuzungsbereich Backhausstraße, Wassergraben und Wöhlerstraße ein Piktogramm aufgebracht wird, das eine Mutter mit Kind an der Hand zeigt. Ein solches Piktogramm im Wiesengrund gegenüber der Grundschule halten die Lokalpolitiker ebenfalls für sinnvoll.

Ortsratsmitglied Timo Bönig (SPD) schlug laut Protokoll vor, die Piktogramme in Eigenarbeit aufzubringen, um das ganze Vorhaben so zu beschleunigen. Farbe und Schablone würde die Stadt zur Verfügung stellen. Detailabsprachen könnten laut Bönig kurzfristig bei gemeinsamen Ortsterminen getroffen werden. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Lehrte forderte in der Sitzung eine schnellstmögliche Aufbringung der Piktogramme. Ob sich das Vorhaben tatsächlich in Eigenarbeit umsetzen lässt, soll nun die Verwaltung klären.

Von Katja Eggers