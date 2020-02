Ladestationen für Elektroautos sollen auch in Lehrte-Ahlten installiert werden. Darin waren sich CDU und SPD in der jüngsten Sitzung des Ortsrates einig. Dem SPD-Vorschlag, am Bahnhof ein mehrgeschossiges Parkdeck zu errichten, erteilte die CDU-Fraktion jedoch eine klare Absage.