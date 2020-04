Feuerwehr bekommt neuen Einsatzleitwagen

Lehrte

In normalen Zeiten wäre dies ein Anlass für einen offiziellen Akt und eine kleine Feier gewesen. In Corona-Zeiten geht jedoch auch die Übergabe eines hochmodernen Feuerwehrfahrzeugs an seine Nutzer ganz im Stillen über die Bühne. So ist es jetzt jedenfalls an der Lehrter Feuerwache gewesen, wo Bürgermeister Frank Prüße jetzt den Zündschlüssel für einen neuen Einsatzleitwagen an Stadtbrandmeister Jörg Posenauer übergeben hat. Letzterer reichte den Schlüssel dann an Ortsbrandmeister Marc Wilhelms weiter.

Der jetzt offiziell in Dienst gestellte Wagen, ein Mercedes Sprinter mit umfangreicher und hochmoderner Sonderausstattung, löst einen alten Gerätewagen ab. Dieser stammt aus dem Jahr 2000 und hat nun seine Schuldigkeit getan. Er wurde bereits planmäßig außer Dienst gestellt.

Das Fahrzeug bietet zwei IT-Arbeitsplätze

Die Kosten für den neuen Einsatzleitwagen, von dem aus die Lehrter Ortsfeuerwehr künftig komplexe Einsätze mit vielen Beteiligten koordinieren wird, belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung auf rund 160.000 Euro. Er steckt voller hochmoderner Sonderausstattung und bietet unter anderem zwei voll ausgestattete Funk- beziehungsweise IT-Arbeitsplätze für die Einsatzleitung. Unter anderem wird er jetzt bei den teilweise komplizierten und aufwendigen Rettungseinsätzen nach Unfällen auf der Autobahn 2 im Lehrter Bereich dabei sein.

