Sievershausen

Wohin steuert die städtische Jugendarbeit in Sievershausen? Diese Frage bewegt die Verantwortlichen schon seit rund einem Jahr. Denn in der örtlichen Grundschule, wo den Kindern und Jugendlichen derzeit ein Raum zur Verfügung steht, wird schon bald wegen steigender Schülerzahlen der Platz knapp. Nun hat die Stadtverwaltung eine Onlineumfrage gestartet, die sich an Kinder und Jugendliche in Sievershausen richtet. Sie steht unter dem Motto „Gestalte Deinen Frei.Zeit.Raum“ und soll dazu dienen, die Wünsche des Nachwuchses zu ermitteln und das Angebot darauf abzustimmen.

Der Fragebogen ist bereits seit dem 1. April online und auf der Internetseite der Stadt (www.lehrte.de) zu finden. Er umfasst 19 Fragen, und bis zum 18. April können Kinder und Jugendliche aus dem östlichsten Ortsteil der Stadt dort noch ihre Angaben machen und ihre Meinung hinterlassen. Unter anderen werden sie darum gebeten, einen Standort für den Jugendtreff zu favorisieren und zu sagen, ob dieser an der Grundschule oder anderswo im Dorf sein sollte. Auch zu der Ausstattung, der Nutzung der Räume, den Öffnungstagen und dem Angebot können sich die Kinder und Jugendlichen äußern.

Digitale Zukunftswerkstatt im Mai

Die Umfrage mündet dann in eine sogenannte digitale Zukunftswerkstatt. Am 6. Mai ab 17.30 Uhr haben die Sievershäuser Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, mit Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße und der Leiterin des Jugendtreffs, Sabine Weber, live und online über die Ideen für ein lebendiges und jugendgerechtes Sievershausen zu sprechen.

Noch vor einem Jahr hatte die Stadt geplant, das Obergeschoss im Haus der Vereine an der Oelerser Straße zum neuen Kinder- und Jugendtreff umzubauen und schon nach den Sommerferien 2020 den alten Räumen in der Schule den Rücken zu kehren. Doch dieser Vorhaben platzte. Gutachter hatten ermittelt, dass die für den Umbau kalkulierten 50.000 Euro bei weitem nicht ausreichten. Wenn man das Obergeschoss neu herrichten wolle, müsse eine vollständige Sanierung des Gebäudes nach aktuellen Brandschutzbestimmungen her, hieß es. Und das koste einen sechsstelligen Eurobetrag. Seitdem liegt der Umzug der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Sievershausen auf Eis.

Ortsrat redet online über das Thema

Am Donnerstag, 8. April, wird sich auch der Sievershäuser Ortsrat über das Thema unterhalten. Dessen Onlinevideokonferenz beginnt um 19.30 Uhr. Der Zugang ist über die Adresse für Gäste www.lehrte.de möglich. Die Dorfpolitiker sprechen auch über Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Sievershausen, die Verteilung von Zuschüssen an Vereine sowie die Absicht des Kirchenkreises Burgdorf, im Nachbarort Hämelerwald die Kita „Schatzkiste“ zu erweitern und dort ein Familienzentrum einzurichten.

Von Achim Gückel