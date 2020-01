Dorfentwicklung: Onlinebefragung startet

Sievershausen/Immensen/Arpke

Jetzt sind alle Bürger gefragt: Die Stadt Lehrte startet am Montag, 13. Januar, eine Onlinebefragung zum Projekt „Soziale Dorfentwicklung“ in Sievershausen, Immensen und Arpke. Bis zum 9. Februar wird das Portal geöffnet sein, danach werden die Ergebnisse der Befragung ausgewertet und am 26. Februar schließlich in einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert. Doch bis dahin sollen sich möglichst viele Bürger an der Aktion beteiligen und auf eine ganze Reihe von Fragen antworten. Etwa auf jene, was sie in ihren drei Dörfern besonders schätzen, wie sie das Angebot zur Mobilität ändern würden oder wie die Nahversorgung und das Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot verbessert werden könnten.

Hintergrund der Onlinebefragung ist der bereits im Jahr 2017 beschlossene organisatorische Zusammenschluss von Immensen, Arpke und Sievershausen zu einer Dorfregion. Im Juli 2017 hatte der Rat der Stadt den Antrag für die Aufnahme der Dorfregion in das Dorfentwicklungsprogramm Niedersachsen gestellt. Im August 2018 ist sie in das Modellvorhaben „Soziale Dorfentwicklung“ des Landesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz aufgenommen worden. Dabei sollen das gesellschaftliche Miteinander und die Entwicklung des Dorflebens im Vordergrund stehen. Das Modellvorhaben eröffnet insbesondere die Möglichkeit auf den Zugriff von Fördergeld.

Lebensqualität, Identität, Engagement

„Die Beteiligung der Einwohner an der Entwicklung ihrer Dörfer ist ein wichtiges Anliegen, Mit der Onlinebefragung haben alle Interessierten der drei Ortsteile die Möglichkeit, sich mit ihrer Meinung zu wichtigen Themen der Dorfentwicklung einzubringen“, wirbt Bürgermeister Frank Prüße für die Teilnahme an der Umfrage. In dem Fragebogen geht es auch um die Lebensqualität in den Ortschaften, die Identität der Bürger und deren Engagement und Beteiligung am Dorfleben.

Die Online-Befragung für die Bürger in Immensen, Arpke und Sievershausen befindet sich auf der Internetseite der Stadt Lehrte, www.lehrte.de, und wird am Montag, 13. Januar, freigeschaltet. Die Teilnahme ist bis zum 9. Februar möglich.

Von Achim Gückel