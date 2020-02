Onlinepetition: Fast 1500 Unterschriften für Erhalt des Schützenplatzes

Lehrte

Was wird aus dem Lehrter Schützenplatz? Entsteht dort ein Neubau für das Lehrter Gymnasium oder bleibt das Gelände als Freifläche erhalten? Eine Antwort auf diese Frage gibt es frühestens im März, wenn die politischen Diskussionen über die Varianten für Neubau oder Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums beendet sind. Doch schon jetzt bekommt die kontroverse Debatte neue Nahrung. In der Sitzung des Lehrter Rates am Mittwoch, 12. Februar, will der frühere SPD-Ratsherr Hermann Buchholz Unterschriftenlisten übergeben, auf denen fast 1500 Unterzeichner den Erhalt des Platzes fordern.

Buchholz hatte die Onlinepetition am 13. November gestartet. Bis Mitte Januar unterzeichneten sie exakt 1490 Menschen, davon 1247 aus Lehrte. Das übertrifft die Erwartungen des Initiators deutlich. Im November hatte Buchholz gesagt, er rechne mit 800 bis 900 Unterstützern.

Die Online-Petition für den Erhalt des Schützenplatzes in Lehrte ist seit einigen Wochen beendet. Knapp 1500 Menschen unterstützen sie. Quelle: Screenshot

Der Lehrter erinnert daran, dass der Schützenplatz der einzige zentral gelegene Ort für große Veranstaltungen und ein wichtiger Teil des Lehrter Stadtparks sei. Er betont, dass dort neben dem Schützenfest auch Zirkusveranstaltungen und die Lehrter Frühjahrsmesse stattfinden. Ebenso diene der Platz als Außenfläche für Veranstaltungen des benachbarten Fachwerkhauses und als Übungsplatz für die Feuerwehr sowie mittlerweile auch als Stellplatz für Wohnmobile. „Andere freie Plätze sind so nicht nutzbar“, betont Buchholz und weist auch auf die Funktion des Schützenplatzes als Parkplatz für das nahe Schwimmbad hin.

Diskussion im Schulausschuss wohl noch im Februar

Über einen möglichen Neubau des Gymnasiums auf dem Schützenplatz will der Schulausschuss noch in diesem Monat diskutieren. Die Lehrter Stadtverwaltung erarbeitet derzeit eine Übersicht über alle Kosten und Folgen, die das mit sich bringen könnte, und stellt diese der Variante einer modernen Erweiterung und Sanierung des Gymnasiums an der Friedrichstraße gegenüber.

Im vergangenen Jahr hatte es um das Thema heftige Debatten gegeben. Die Ratsmehrhreit aus SPD, Grünen und Die Linke hatte stets betont, dass sie die Variante mit der Erweiterung an der Friedrichstraße für schlüssiger hält und den Schützenplatz nicht opfern wolle. Auch die Lehrter Schützen hatten sich für den Erhalt ihres Platzes starkgemacht. Das Gymnasium selbst favorisiert einen vollständigen Neubau auf dem Platz. Lehrtes neuer Bürgermeister Frank Prüße hat stets betont, er wolle eine belastbare Gegenüberstellung von Kosten und Folgen. Wenn diese für einen Neubau auf dem Schützenplatz sprächen, sei er dafür.

