Sievershausen

Wenn am Sonntag, 13. Dezember, aller bereits im Kindesalter verstorbenen sogenannten Sternenkinder gedacht wird, rückt in diesem Jahr Sievershausen in den Mittelpunkt. In einem Onlinegottesdienst der Evangelischen Landeskirche Hannover ist Sievershausens Pastorin Hanna Dallmeier zu sehen. Sie hält die Andacht und steht dabei auf dem alten Friedhof des Ortes.

Die Landeskirche hatte bei Dallmeier angefragt, ein Team vom Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen (EKN) hat den Beitrag kürzlich gedreht.

Anzeige

Schon seit März bietet die Landeskirche wöchentlich einen Videogottesdienst an. Am dritten Advent kommt die Aufzeichnung nun aus Sievershausen. Thema sind dann die Sternenkinder, denn am 2. Sonntag im Dezember findet auch das „ Worldwide Candle Lighting“ statt. Dabei stellen Eltern und Angehörige, die Kinder verloren haben, um 19 Uhr Ortszeit für eine Stunde brennende Kerzen in die Fenster. „ So geht das Licht einmal um die Welt, denn während in der einen Zeitzone die Kerzen gelöscht werden, werden sie in der nächsten entzündet“, erklärt Dallmeier.

Thema ist der Pastorin ein Herzensangelegenheit

Ursprünglich bezog sich der Begriff Sternenkinder auf Kinder bezogen, die während der Schwangerschaft im Mutterleib, bei der Geburt oder kurz danach verstorben waren. Mittlerweile wird mit dem Begriff allen früh verstorbenen Kindern gedacht. „Kinder werden dabei mit einem Stern verglichen – sie sind weit weg, aber doch immer da und unvergessen“, erklärt Dallmeier.

Das Thema Sternenkinder ist der Pastorin ein Herzensangelegenheit – denn auch ihre Familie gehört zu den Betroffenen. Dallmeier hat ein Kind in ihrer Frühschwangerschaft verloren. Sophia wäre heute neun Jahre alt. „Wir hatten schon Ultraschallbilder vom Arzt, aber bei einer der Untersuchungen war plötzlich kein Herzschlag mehr zu erkennen“, berichtet Dallmeier.

In Online-Andacht fließen persönliche Erfahrungen mit ein

Ihrem erstgeborenen Sohn – er war damals drei Jahre alt – hatten die Eltern zunächst gar nichts erzählt. „Aber mittlerweile können wir darüber sprechen, es ist ein Teil unserer Familiengeschichte“, sagt die Pastorin. Sie und ihr Mann haben mittlerweile drei Kinder. Der Sohn ist jetzt zwölf Jahre alt. Wenn er gefragt wird, wie viele Geschwister er hat, zählt er seine verstorbene Schwester ganz selbstverständlich mit. „Und meine Tochter wollte kürzlich wissen, ob Sophia im Himmel jetzt auch schon ihren Namen schreiben kann“, erzählt die Pastorin.

In der Online-Andacht bringt sie ihre persönlichen Erfahrungen mit ein. Am Ende zündet sie mit ihren Töchtern eine Kerze für Sophia an. Im Online-Gottesdienst wird die Pastorin zudem die Geschichte einer Frau erzählen, die erst im hohen Alter ihren Frieden mit dem frühen Tod ihrer Tochter gefunden hat. „Sie durfte das Kind seinerzeit nicht mal ansehen, es wurde ihr nach der Geburt sofort weggenommen“, sagt Dallmeier.

Betroffene wollen reden

In ihrer Arbeit als Pastorin hat Dallmeier immer wieder festgestellt, wie wichtig es ist, dass Betroffene trauern können und dass ihr Sternenkind einen Namen bekommt und nicht vergessen wird. An ihrer früheren Pfarrstelle hatte Dallmeier daher einen Kinder-Gedenk-Ort auf dem Ricklinger Stadtfriedhof eingerichtet. Einmal im Jahr spricht sie an der Hebammenschule in Hannover vor Auszubildenden über das Thema.

Den historischen Grabstein des verstorbenen Mädchens ziert ein Schmetterling - das Motiv steht für Tod, Wiedergeburt und Unsterblichkeit. Quelle: Katja Eggers

Mit der Onlineandacht möchte die Pastorin Trost und Hoffnung spenden und zudem das Tabu brechen, das sich noch immer um das Thema rankt. „Ich will Betroffenen Mut machen, darüber zu reden – ich weiß, dass es tröstlich und heilsam ist“, betont Dallmeier. Als Kulisse für den Videodreh hat sie einen historischen Grabstein auf dem alten Friedhof in Sievershausen ausgewählt. Er erinnert an Anna Ilse Sophie Heuer aus Arpke. Sie wurde zwei Jahre alt und verstarb vor rund 200 Jahren. Neben einem Gedicht ist auch ein Schmetterling in den Stein gemeißelt. Das Motiv steht für Wiedergeburt und Unsterblichkeit.

Der Onlinegottesdienst ist am Sonntag, 13. Dezember, auf dem Youtube-Kanal der Landeskirche unter www.zuhause-gottesdienste.de zu sehen. Außerdem überträgt die Landeskirche die Andacht auch auf Facebook und Instagram.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers