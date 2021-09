Lehrte

Beim Motorradverein (MV) Lehrte hat am Sonnabend Benzingeruch in der Luft gelegen. Die Biker hatten statt zum traditionellen Oktoberfest zum Oldtimertreffen eingeladen, und ab mittags trudelten auf dem Gelände am Fuhrenweg nach und Schmuckstücke auf zwei Rädern ein.

Zu den Highlights gehörte eine BSA Blues Star aus dem Jahr 1932. „Das ist eine reine Rennmaschine, die schafft mit ihren 24 PS an die 140 Stundenkilometer“, erläuterte ihr Besitzer Wolfgang Helms aus Nienhagen. Der Biker hat die Maschine 2013 erworben, seit vergangenem Jahr hat sie TÜV, darf aber mangels Stand- und Abblendlicht lediglich tagsüber gefahren werden. Helms hat ordentlich geschraubt. „Alles Originalteile“, betonte Helms. Er hat seiner Blue Star zudem eine Ballhupe und einen Fahrradtacho verpasst.

Oldtimertreffen soll sich etablieren

Die BSA war beim Oldtimertreffen aber nicht nur optisch ein echter Hingucker. Als Helms den Motor anwarf und mit der Maschine übers Gelände kurvte, drehten sich die Biker auch wegen des Sounds um. „Die ist schon ganz schön laut“, so Helms lachend. Den anderen Bikern gab er bereitwillig Auskunft über technische Details und zur Geschichte seiner Maschine. „Die wurde in England von einer Dame für Trail- und Straßenrennen eingesetzt, dann nach Österreich verkauft und dort auf Paraden und Bergrennen gefahren“, erklärte Helms.

Jojo Sievers vom MV war ganz begeistert von dem schmucken Schätzchen. Er freute sich zudem, dass nach langer Corona-Zwangspause überhaupt mal wieder etwas auf dem Vereinsgelände stattfinden konnte. „Die Stimmung ist gut, alle sind entspannt drauf und freuen sich, dass sie sich mal wieder zum Fachsimpeln und Schnacken treffen können“, sagte Sievers.

Das Oldtimertreffen ist beim MV nicht das erste seiner Art gewesen. Schon vor drei Jahren hatte es eine solche Veranstaltung gegeben. Weil es gut bei den Bikern ankommt, soll das Oldtimer-Treffen künftig einmal im Jahr angeboten werden.

Von Katja Eggers