Lehrte/Ahlten

Am 23. Oktober werden in Ahlten keine Hunderte Maß Bier über die Theke gehen. Wie schon im vergangenen Jahr kann das traditionelle Oktoberfest in Ahlten nicht gefeiert werden. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Das Fest, zu dem 2019 noch 1500 Besucherinnen und Besucher kamen, soll aber sobald wie möglich nachgeholt werden – und zwar als „Frühlings-Wiesn“.

Corona-Situation ist Veranstaltern zu heikel

„Es war keine leichte Entscheidung, aber sie musste jetzt getroffen werden“ schreiben die Verantwortlichen des Organisationsteams in einer Mitteilung. Die aktuelle Corona-Situation sei wenig überschaubar, und die Regeln änderten schnell. „Das Risiko ist einfach zu groß, dass sich bei unserem Fest Menschen mit dem Virus anstecken könnten“, meint Andreas Wulf, Vorsitzender der Schützengesellschaft Ahlten. „Die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen ist höher zu gewichten, als das berechtigte Interesse am Feiern“. Die Begrenzung des Festes auf eine geringe Anzahl an Gästen ist für die Organisatoren keine Option. In einem verkleinerten Rahmen würde die typische ausgelassene Stimmung der Gäste nicht in Schwung kommen, meinen die Verantwortlichen.

Er wisse, wie hart die Absage des Ahltener Oktoberfests für alle Freunde der großen Sause sei. Und Bedienungen, Musiker sowie Festwirte stünden wieder ohne Einnahmen da, sagt Wulf. Trübsal blasen will er aber nicht. Und das aus gutem Grund: Am Sonnabend, 9. April 2022, soll auf einer „Frühlings-Wiesn“ in Ahlten gefeiert werden. Alle bereits gekauften Tickets sowie die Tischreservierungen des Oktoberfests 2021 behalten dafür ihre Gültigkeit. Aber auch die Rückgabe der Karten ist möglich. Dazu müssen sich Betroffene per E-Mail an die Adresse orgateam@oktoberfest-ahlten.de bei der Schützengesellschaft wenden.

Von Niklas Borm