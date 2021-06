Der 23. Juni 2021 wird in die Stadtgeschichte von Lehrte eingehen. Seit 13 Uhr am Mittwoch ist der Megahub auf dem früheren Gleisfeld westlich der Kernstadt offiziell in Betrieb. Der Containerterminal der Bahn sei „das innovativste Projekt Deutschlands in diesem Bereich“, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann während der kurzen Online-Eröffnungsfeier.