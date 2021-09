Lehrte

Nach dem erfolgreichen Start eines Depots der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) auf dem Hof 12 arbeitet Klimaaktivistin Ina Rust an ihrem nächsten Projekt. Sie möchte in einer leer stehenden Scheune eine Offene Werkstatt etablieren.

In einer Offenen Werkstatt geht es um Hilfe zur Selbsthilfe. Die Räume ermöglichen Interessierten den Zugang zu Werkzeugen und zum gemeinsamen Arbeiten. Für Klimaaktivistin Ina Rust, die hauptberuflich als Dozentin an der Leibnitz Universität Hannover arbeitet, ist eine Offene Werkstatt ein wichtiger Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Es geht ihr dabei aber nicht nur um das Teilen der Werkzeuge und Ideen, sondern auch um die Gemeinschaft, die dabei entsteht.

Begeisterung für Klimaziele steht im Vordergrund

Als erstes Projekt möchte Rust in der Werkstatt einen Workshop zum Einbau von steckerfertigen Minisolaranlagen, auch sogenannte Balkonsolaranlagen genannt, anbieten. Sie wird dabei von dem Lehrter Alfred Busse unterstützt. „Wir möchten ein niedrigschwelliges Angebot machen, sodass Interessierte gemeinsam und in praktischer Selbsthilfe zu Hause selbst Minisolaranlagen montieren können“, so Rust. Geplant sei, über die technischen Details der Anlagen zu informieren, diese dann individuell anzuschaffen, um sie anschließend gemeinsam einzubauen. Auch der Hof 12 soll laut Rust eine solche Anlage bekommen.

Solarstrom im Trend: Bei der DLRG Burgdorf sorgen Solarpanels für den Strom der Bootshalle. Quelle: Jan Sedelies (Archiv)

Mit der Aktion will Rust Menschen begeistern, sich für die Klimaziele einzusetzen. „Es ist faszinierend zu sehen, wie einfach man Energie selbst erwirtschaften kann“, sagt Rust, die selbst eine Solaranlage an ihrem Haus in Wennigsen hat.

Mit einer Minisolaranlage von 600 Watt, die zwei Solarpanels umfasst, könne man während der Sonnenstunden eine kleine Grundlast der Geräte im Haushalt abdecken. Den Großteil des Stroms müsse man weiter über einen Energieversorger beziehen.

Hof 12 bald Zentrum für Klimapositivität und Gemeinschaft?

Für Rust ist die Offene Werkstatt nur ein weiterer Baustein. Ihr großes Ziel ist es, auf dem alten Hof ihrer Eltern, dem Hof 12 an der Rethmarstraße in Lehrte, ein Zentrum für Klimapositivität und Gemeinschaft zu etablieren. „Dies umfasst den Klimaschutz mit erneuerbaren Energien genauso wie das Klima zwischen den Menschen“, so Rust. Auf dem Hof sollen nach und nach „Beispiele für klimagerechte bauliche Umgestaltung“ entwickelt werden – mit dem Ziel, die Treibhausgase zu senken.

Dafür plant sie weitere praktische Aktivitäten: Neben dem Depot der Solidarischen Landwirtschaft und der Offenen Werkstatt kann sie sich unter anderem eine Teil-Bar, eine sogenannte Bibliothek der Dinge, gemeinsames Kräutergärtnern, ein Nachbarschafts- und Fahrradcafé, ein Co-Working-Space, gemeinschaftliches studentisches Wohnen sowie Seminar- und Gemeinschaftsräume auf dem Hof vorstellen.

Anmeldungen für den Workshop, der im November stattfinden soll, nimmt Ina Rust unter E-Mail info@hof-zwoelf-lehrte.de entgegen.

Solawi geht erfolgreich an den Start Seit wenigen Monaten gibt es ein Solawi-Depot auf dem Hof 12 an der Rethmarstraße. Das Gut Adolphshof versorgt dort Menschen in Lehrte, Sehnde und Burgdorf mit frischen Lebensmitteln wie Gemüse, Brot, Käse und Fleisch. Die Lebensmittel aus Demeter-Anbau werden wöchentlich zum Depot geliefert und dort verteilt. Schon wenige Wochen nach dem Start des Depots waren alle Anteile vergeben. Die Solawi Lehrte hat derzeit Aufnahmestopp. Interessenten können sich jedoch bei Ina Rust unter Email info@hof-zwoelf-lehrte.de auf eine Warteliste setzen lassen.

Von Patricia Oswald-Kipper