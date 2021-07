Lehrte

Der Lesestoff für die Urlaubszeit ist gesichert: Die Hauptstelle der Stadt- und Schulbibliothek Lehrte an der Burgdorfer Straße 16 ist während der gesamten Sommerferien geöffnet. Besucherinnen und Besucher können die Einrichtung Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 13.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr sowie jeden ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 13.30 Uhr nutzen.

Die Zweigstelle Ahlten, Im Wiesengrund 3, ist in der Zeit vom 2. bis zum 20. August geschlossen. Die restliche Ferienzeit ist die Zweigstelle regulär geöffnet, und zwar dienstags von 15 bis 17.30 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr.

Die Zweigstelle Arpke, Am Waldbad 4, bleibt lediglich in der Zeit vom 26. bis 30. Juli geschlossen. In der restlichen Ferienzeit kann die Zweigstelle montags zur Sonderöffnungszeit von 15.30 bis 18 Uhr sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr besucht werden.

Keine Einschränkungen gibt es derweil für die Zweigstelle Hämelerwald. Die Einrichtung am Riedweg 2 öffnet während der gesamten Ferien zu den üblichen Zeiten – dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr.

Onleihe bietet vielfältiges digitales Angebot

Falls ein persönlicher Besuch nicht möglich ist, kann das Angebot der sogenannten Onleihe in Anspruch genommen werden. Die Stadt- und Schulbibliothek Lehrte ist ein Verbundmitglied der Onleihe Niedersachsen. Mit einem gültigen Leseausweis haben alle Nutzerinnen und Nutzer daher Zugriff auf ein vielfältiges digitales Angebot. Unter onleihe-niedersachsen.de kann zwischen aktuellen Bestsellern, Biografien, Reise- und Sprachführern, verschiedenen Tageszeitungen, Magazinen und E-Audios ausgewählt werden.

Es können bis zu zehn Medien ausgeliehen werden. Ein Nachladen weiterer Medien, beispielsweise auch von unterwegs, ist rund um die Uhr ohne zusätzliche Kosten möglich. Bei konkreten Fragen steht das Team der Stadt- und Schulbibliothek unter Telefon (0 51 32) 5 44 60 zur Verfügung.

Von Katja Eggers