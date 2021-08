Lehrte/Ahrweiler

Gut einen Monat ist es her, dass das Ahrtal in Rheinland-Pfalz vom verheerenden Hochwasser überflutet wurde. Häuser, Straßen und Brücken wurden zerstört, es gab etliche Tote, viele Menschen verloren ihr Hab und Gut. Jetzt startet der Lehrter Obstbauer Harm Nöhre eine außergewöhnliche Hilfsaktion für eine von der Flut schwer betroffene Winzerfamilie aus Bad Neuenahr. Er hat von ihr 400 Flaschen „Hochwasser-Wein“ erstanden, um diese ab Freitag, 19. August, in seinem Hofladen im alten Lehrter Dorf für 10 Euro pro Stück weiterzuverkaufen. „Und das ist absolut kein Marketing-Gag“, sagt Nöhre. „Die Lage im Ahrtal ist viel zu tragisch für einen Gag.“

Die 400 Flaschen, welche Nöhre erstanden hat, stammen allesamt vom Weingut Peter Lingen, einem Familienbetrieb, dessen Winzerkeller wie die meisten anderen im Ahrtal von dem Hochwasser vollständig überflutet wurde. Maschinen und Geräte sind zerstört, Wasser lief in Fässer und Tanks, doch die meisten der bereits abgefüllten Flaschen überstanden die Flut unbeschadet. Und diese werden nun als Flut-Wein verkauft.

Kein Etikett auf den Flaschen, aber Schlamm vom Hochwasser

Etiketten mit Angaben über Jahrgang oder Rebsorte haben die vom Hochwasser aus ihren Lagern geschwemmten und nun mit Dreck verkrusteten Flaschen nicht. Wer sie sich anschaut, kann allenfalls erkennen, ob Rotwein, Rosé oder Weißwein drin ist. Alles andere ist eine Überraschung. „Da kann alles drin sein“, sagt Nöhre schmunzelnd. „Aber es ist alles Wein von hoher Qualität“, versichert er. Und dass noch der vertrocknete Schlamm der Ahr an den Flaschen klebt, sei genau so gewollt. Das gebe einen Eindruck von der Katastrophe, der die Winzer ausgesetzt seien. Nöhre selbst hatte erst vor zweieinhalb Monaten selbst mit den Auswirkungen des Wetters unliebsame Erfahrungen gemacht. Ein Hagelschauer ramponierte kurz vor der Erntezeit einen teil seiner Erdbeerfelder am Rand von Lehrte.

Mit dem Schlamm vom Hochwasser verkrustet: So sehen die Flaschen aus dem Keller des Weinguts Peter Lingen aus. Quelle: Achim Gückel

Zur Winzerfamilie Lingen, deren Vorfahren nach eigenen Angaben schon 1599 mit dem Weinbau begonnen haben, hat Nöhre einen besonderen Bezug. Er kennt den Weinbaubetrieb schon seit vielen Jahren. Der Lehrter hat an der Ahr oft Urlaub gemacht, und auch für diesen Juli sei ursprünglich ein Aufenthalt dort vorgesehen gewesen, sagt er. Doch eine Woche vor Urlaubsbeginn kam die Flut.

„Wein und Tourismus bilden eine Symbiose“

Die Leidenschaft für das Ahrtal entstand für Nöhre bereits vor 20 Jahren. Damals trat er in Walporzheim, einem Stadtteil von Bad Neuenahr, seine zweijährige Ausbildung an der Meisterschule für Obstbau an. Die Gegend dort kennt der Lehrter daher in- und auswendig. „Wenn man alles kennt, wie es vor der Flut war, ist es jetzt einfach unfassbar“, sagt Nöhre. Die Flut habe unvorstellbare Zerstörungen in dem einst wunderschönen Tal angerichtet. Viele Menschen dort stünden nun vor einer ungewissen Zukunft – insbesondere die Winzer, für die in wenigen Wochen eigentlich die Lese beginne, sowie all jene, die im Fremdenverkehr tätig sind. „Wein und Tourismus bilden im Ahrtal eine Symbiose“, sagt Nöhre. Und die müsse nun von Grund auf neu geschaffen werden.

Einen Beitrag zur Hilfe für das Ahrtal zu leisten, sei für ihn daher selbstverständlich, meint der Lehrter Obstbauer. Für die 400 Flaschen habe er dem Weingut Lingen bereits pauschal 4000 Euro gegeben. Jetzt soll diese Summe beim Verkauf der Flaschen wieder reinkommen. „Ich will da keinen Gewinn machen“, sagt Nöhre. Daher gebe es jede Flasche für 10 Euro. Und wenn der Verkauf in Lehrte gut laufe, besorge er auch noch eine zweite Charge Hochwasser-Wein von der Ahr.

Der Hofladen auf dem Nöhrenhof im alten Lehrter Dorf ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Achim Gückel