Schwimmsaison im Waldbad: Es hagelt Kritik an den Öffnungszeiten

Zulassungsbeschränkungen, Hygienekonzepte, Einbahnregelungen: Normal wird es in diesem Corona-Sommer in den Lehrter Freibädern wohl nicht mehr zugehen. Aber immerhin: Seit Montagvormittag ist das Waldbad in Arpke offen, wenn auch vorerst nur für vier Stunden am Tag. Doch genau diese Tatsache sorgt bereits für Unmut. Insbesondere Frühschwimmer und Berufstätige fühlen sich im Stich gelassen. Denn für sie sind die Öffnungszeiten in Arpke, von 8 bis 10 sowie von 14 bis 16 Uhr, unpassend. Ortsbürgermeister Klaus Schulz, der selbst passionierter Frühschwimmer ist, fordert Änderungen. Und die könnten schneller kommen als erwartet.

„Die Öffnungszeiten für das Waldbad sind unzureichend, wer soll denn da schwimmen gehen“, fragt sich Schulz. Berufstätige Menschen würden ebenso wie Hobby- und Frühschwimmer ausgeschlossen. „Vier Stunden Badöffnung am Tag ermöglichen keine adäquate Nutzung des Schwimmangebotes, auch nicht in Corona-Zeiten“, meint er und schlägt alternative Öffnungszeiten vor: „Hilfreicher wären von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 20 Uhr. Damit kämen insbesondere Familien besser zum Zuge, denen man das Waldbad in diesem Sommer nicht auch noch vorenthalten sollte.“

Kritiker nennt Öffnungszeiten des Waldbads „realitätsfern“

Der Ortsbürgermeister, der selbst am Montag um 8 Uhr der erste Nutzer im Waldbad war, fordert nun die Lehrter Bädergesellschaft auf, den Dialog mit ihm und dem Ortsrat zu suchen und neue Öffnungszeiten festzulegen. Bei den Frühschwimmern handele es sich immerhin um 25 bis 30 Gäste, von denen viele berufstätig seien und um 8 Uhr nicht mehr ins Bad gehen könnten.

Ein anderer Kritiker der Öffnungszeiten geht noch weiter. Er spricht von einem realitätsfernen Angebot, das am Bedarf vorbeigehe. Der Aufwand, Mitarbeiter für jeweils zwei Stunden vormittags und nachmittags im Bad zu beschäftigen, sei „absolut unsinnig und nicht nachvollziehbar“. Im Vergleich mit anderen Freibädern sei das Angebot in Arpke eine „schallende Ohrfeige“, die man nicht hinnehmen könne. „Vernünftige und akzeptable Lösungen müssen her“, meint der Kritiker.

Geschäftsführer: Änderung der Öffnungszeiten ist denkbar

Thilo Schumacher, Geschäftsführer bei der Bädergesellschaft, versucht, die Kritiker zu beruhigen. „Wir haben für den Anfang ganz bewusst Öffnungszeiten gewählt, an denen sich die Gäste nicht ballen“, sagt er. Dieser zurückhaltende Einstieg in die Saison diene dazu, die Corona-Regelungen in Sachen Hygiene und Abstand zunächst in Ruhe zu testen. „Wenn alles gut funktioniert, sind andere Öffnungszeiten denkbar“, meint Schumacher. Das könne sogar schon ab nächster Woche geschehen. Denn für den ersten Öffnungstag im Waldbad ist die Bilanz positiv.

In der Tat war der Start im Waldbad am Montag recht ruhig. Die Nutzer verhielten sich umsichtig und freuten sich, ihre Bahnen im Wasser ziehen zu können – auch wenn dieses laut Schulz mit etwa 20 Grad Celsius noch etwas untertemperiert war. Hans-Jürgen Kaufmann etwa hatte den Besuch im Freibad regelrecht herbeigesehnt. Normalerweise gehe er im Lehrter Bad ins Wasser, sagt er. Doch das öffnet erst wieder am 22. Juni. „Das Schwimmen habe ich wirklich vermisst“, sagte der 70-Jährige, nachdem er seine Bahnen gezogen hatte.

In der Pause wird das Bad desinfiziert

Schwimmmeister Falko Sommerfeld hatte währenddessen immer die Uhr im Blick. Denn für ihn gelte es, das Waldbad um 10 Uhr pünktlich zu schließen. „Bis 14 Uhr müssen wir desinfizieren“, sagt er. Sommerfeld betont auch, dass es wichtig für jeden Gast sei, an der Kasse seine Kontaktdaten hinterlassen. Nur so könne im Fall einer Infektion deren Weg zurückverfolgt werden. Darüber hinaus sind im Waldbad nun quasi Einbahnstraßen ausgewiesen, damit die Besucher die Mindestabstände einhalten. „Bei den engen Wegen bei uns muss man dann vielleicht auch mal warten“, meint der Schwimmmeister, der wegen der verringerten Öffnungszeiten mit weniger Besuchern rechnet.

Von Achim Gückel und Michael Schütz