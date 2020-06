Während andere Freibäder nach der Corona-Zwangspause bereits wieder geöffnet haben, feilt die Lehrter Bädergesellschaft mit dem Gesundheitsamt noch am Hygienekonzept. Fest steht jedoch, dass es eine strikte Beschränkung der Besucherzahlen geben wird: In Lehrte dürfen lediglich 200 Gäste gleichzeitig auf die Anlage, in Arpke sind es 80.