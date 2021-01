Lehrte

Die Lehrter Schulen planen seit Tagen den Schulstart für Montag, 11. Januar. Für die meisten Schüler heißt das nach der neuen Corona-Verordnung zunächst Distanzunterricht – Lernen zu Hause. Denn kommen dürfen zunächst nur die Abschlussjahrgänge. Für Erst- bis Sechstklässler werden jedoch in den Schulen von 8 bis 13 Uhr Notgruppen angeboten.

„Wir rechnen dabei nur mit einer Handvoll Schüler“, sagt Bernhard Mellentin, Leiter der Integrierten Gesamtschule Lehrte. Nur Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen und Härtefälle haben Anspruch. Darüber hinaus könnten sich jedoch auch Schüler, die in einer schwierigen Situation seien und zu Hause mal rausmüssten, melden, betont er.

Mellentin hält die Betreuung einer größeren Anzahl von Schülern in Notgruppen praktisch für nicht möglich. Denn die Lehrkräfte müssen ab nächster Woche neben der Notbetreuung gleich mehrere Unterrichtsszenarien mit Online-, Wechsel- und Präsenzunterricht anbieten. Das sei eine große Herausforderung.

„Unter den Eltern herrscht große Unruhe“ Der Lockdown und die Aussetzung des Präsenzunterrichts für die Mehrheit der Schüler sorgt bei Lehrter Eltern für Stress. Sie müssen in den nächsten Wochen wieder Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen. Die Unsicherheit, nicht zu wissen, wie es weitergehe, sei sehr belastend, sagt Stadtelternratsvertreter Gerric Kleiber. „Unter den Eltern herrscht eine große Unruhe.“ Ein Grund dafür sei auch die mangelhafte Digitalisierung der Schulen. Viele Lehrkräfte hätten ihren Unterricht dahingehend noch nicht angepasst. Weiterhin meint Kleiber, dass die Notbetreuung dringend erweitert werden müsse. Seiner Meinung nach sollten etwa Alleinerziehende grundsätzlich auch Anspruch haben, ihre Kinder in der Schule betreuen zu lassen.

Minijobber sollen Betreuung am Gymnasium sichern

Am Gymnasium wird derzeit für die Fünft- und Sechstklässler ebenfalls eine Notbetreuung auf die Beine gestellt – unter strengsten Hygienebedingungen, wie Schulleiterin Silke Brandes betont. „Die Schüler werden in kleinen Gruppen von maximal fünf zusammen sein.“ Sie rechnet mit drei Gruppen. „Falls es doch mehr werden, richten wir noch eine Gruppe ein.“ Diesmal sollen die Jungen und Mädchen in den Stunden am Vormittag gleich ihre Hausaufgaben erledigen. Da habe man aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Lockdown nachgebessert, erklärt sie.

Um die Notbetreuung zu sichern, hat die Schule einen vom Land finanzierten Minijobber – eine Lehramtsstudentin – angeheuert. „Das ist eine gute Unterstützung. Wir werden uns jetzt um einen weiteren Minijobber bemühen“, sagt Brandes.

Lehrter Kindertagesstätten stellen auf Notbetrieb um Nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung müssen Kindertagesstätten bis zum 31. Januar schließen. Die Stadt Lehrte bietet in dieser Zeit eine Notbetreuung für Kinder, bei denen „mindestens ein Elternteil in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist“. Weiterhin gilt das für Kinder, bei denen Unterstützungsbedarf bestehe oder die im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden, teilt Stadtsprecherin Lilian Appel mit. Die Stadt bemühe sich, die vereinbarten Betreuungszeiten weiter zu gewährleisten. Jedoch könne es aufgrund organisatorischer und personeller Situationen zu unterschiedlichen Angeboten kommen, räumt sie ein. Die Kinder können in ihren Einrichtungen für die Notbetreuung angemeldet werden. Wer die Kita nicht nutzt, zahlt im Januar auch keine Gebühren. Bereits gezahlte Beiträge würden erstattet, so Appel. Mehr Infos gibt es unter Telefon (0 51 32) 5 05 32 57 bis 5 05 32 60 sowie nach einer E-Mail an kita.verwaltung@lehrte.de.

Angebot gilt auch für Kinder in schwierigen Verhältnissen

Auch an den Grundschulen gilt ab Montag zunächst der Distanzunterricht, bei dem die Erst- bis Viertklässler mit Hausaufgaben versorgt werden. Etwa 15 bis 20 Kinder werden an der Albert-Schweitzer-Schule in den Notgruppen erwartet. Überwiegend herrscht Maskenpflicht. Nur auf dem Schulhof und am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Die Kinder erledigen aber laut Schulleiterin Christiane Nustede nicht nur Hausaufgaben, sie werden mit ihren Betreuern auch spazieren gehen und basteln.

Die Albert-Schweitzer-Schule Lehrte bietet ab Montag Notgruppen in der Schule an. Quelle: Katja Eggers

Nustede möchte zudem sogenannte Härtefälle, also Kinder, die in schwierigen familiären Verhältnissen leben, unbedingt in die Notbetreuung integrieren. „Erfahrungsgemäß nehmen aber leider gerade diese Familien das Angebot meist nicht wahr“, bedauert sie.

Von Patricia Oswald-Kipper