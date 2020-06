Lehrte

Viele Eltern wird diese Nachricht freuen: Die Stadt Lehrte plant eine weitere Öffnung der Kitas. Die Verwaltung orientiert sich dabei an den Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums. Demnach läuft die Notbetreuung zum Montag, 22. Juni aus. Danach wird auf einen eingeschränkten Betrieb umgestellt. Dieser sieht ein Betreuungsangebot für alle Kinder vor, die in der jeweiligen Kita einen Betreuungsplatz haben. Die Kinder können dann wieder ausschließlich in ihren gewohnten Gruppen betreut werden. Der generelle Anspruch auf einen Betreuungsplatz bleibt jedoch weiterhin ausgesetzt.

Kitas vor neuen Herausforderungen

Die weitere Öffnung der Kindertagesstätten stellt die Einrichtungen vor neue Herausforderungen. In einer gemeinsamen Dienstbesprechung haben sich daher die Leitungen der städtischen Kindertagesstätten über die jeweilige Umsetzung in den einzelnen Einrichtungen abgestimmt. Erklärtes Ziel ist es, allen Kitas wieder einen Betreuungsplatz in ihren ursprünglichen Gruppen anbieten zu können. Die Kinder, die bereits in der Notbetreuung waren, werden auch weiterhin betreut, eventuell jedoch mit eingeschränkten Zeiten. Sollten Eltern für ihr Kind diesen Betreuungsplatz inzwischen nicht mehr benötigen, werden sie gebeten, dies der Kita-Leitung zu melden.

Angebote in den Kitas sehen unterschiedlich aus

Für die Kinder, die bisher nicht betreut werden konnten, wird es in jeder Einrichtung ein an die räumliche, organisatorische und personelle Situation angepasstes Angebot geben. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine Betreuung im wöchentlichen Wechsel, im täglichen Wechsel oder stundenweise handeln. „Die Lösungen in den einzelnen Kitas werden also unterschiedlich aussehen“, betont Stadtsprecher Fabian Nolting.

Die Stadt weist darauf hin, dass kranke Kinder von der Kindertagesbetreuung ausgeschlossen sind. Kinder dürfen auch dann nicht betreut werden, wenn eine im gleichen Haushalt lebende Person nachweislich an Corona erkrankt ist, in Quarantäne ist oder Krankheitszeichen zeigt.

Stadt greift auf Azubis und Hauswirtschaftskräfte zurück

Weil der Stadt Lehrte auch in dieser Situation eine qualitativ gute Betreuung aller Kinder am Herzen liegt, wurde der Fachkraft-Kind-Schlüssel grundsätzlich nicht abgesenkt. Es wird stattdessen auf Auszubildende oder Hauswirtschaftskräfte zurückgegriffen, denen die zeitweise Betreuung zugetraut wird. „Sollte eine Betreuung auch so nicht sichergestellt werden können, kann es zu kurzfristigen Schließungen von Gruppen kommen“, erklärt Nolting.

Kita-Gebühren werden im eingeschränkten Betrieb weiterhin nur erhoben, sofern das Kind eine Betreuung tatsächlich in Anspruch genommen hat. Die Eltern erhalten im folgenden Monat eine Beitragsfestsetzung für den vergangenen Monat. Zu viel gezahlte Beiträge werden erstattet.

Für Fragen steht die Kita-Verwaltung der Stadt unter Telefon (05132) 86282-13, -12, -11 oder per E-Mail an kita-verwaltung@lehrte.de zur Verfügung.

SPD: Stadt soll Corona-Tests finanzieren Die Lehrter SPD begrüßt den Fortbestand der Notbetreuung in den Lehrter Kitas auch nach den Öffnungen ab 22. Juni. „Es ist ein gutes Signal, dass auch weiterhin die Notbetreuung in den Lehrter Kitas bestehen bleibt“, betont der Schulausschussvorsitzende Thomas Diekmann. „Denn viele Eltern konnten auf der Grundlage dieses Angebots Vereinbarungen mit ihren Arbeitgebern treffen, die eine verlässliche Betreuung ihrer Kinder ermöglichen – der Fortbestand gibt ihnen Sicherheit.“ Gleichzeitig schlagen die Sozialdemokraten vor, dass die Stadt Corona-Tests finanziert, die von den Beschäftigten der Kitas freiwillig genutzt werden können. „Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist ein enger Kontakt zwischen den Kita-Mitarbeitenden und den Kindern unvermeidlich“, betont die Fraktionsvorsitzende Maren Thomschke. Tests könnten helfen, Infektionsketten zu unterbrechen und für mehr Sicherheit sorgen. Die Teilnahme solle selbstverständlich freiwillig sein. „Wir fordern den Bürgermeister auf, die notwendigen Schritte einzuleiten“, sagt Thomschke.

