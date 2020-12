Arpke

Sein Engagement für seinen Verein ist vorbildlich: Deshalb hat der TSV Germania Arpke Nicos Käpernick für den Ehrenamtspreis für Jugendliche der Region Hannover vorgeschlagen. Nun kandidiert der 20-Jährige für den Wettbewerb „Soziale Talente im Sport 2020“. Insgesamt 18 junge Leute aus der Region sind in seiner Altersklasse 18 bis 21 Jahre nominiert worden. Wer für den Lehrter Käpernick stimmen möchte, kann für ihn auf der Homepage der Sport Region Hannover sein Votum abgeben.

Käpernicks Engagement beginnt mit 14 Jahren

Im Kindesalter hat Nicos Käpernick mit dem Turnen beim TSV Germania Arpke begonnen. Bereits mit 14 Jahren übernahm er Verantwortung im Verein als Übungsleiter, Jugendteamleiter und Sportabzeichenprüfer. Dann fungierte der junge Turner als Sportassistent und ist seitdem eine große Hilfe bei Turnstunden, Zeltlagern und allen Aktivitäten der Turnsparte.

Anzeige

2017 hat Käpernick seinen Übungsleiterschein erhalten und das Turnen im Verein fortan vor allem im Leistungsbereich vorangebracht. Dort hat er von seinem Bruder eine Gruppe übernommen. Das Engagement des jungen Mannes ist in der Tat enorm: Seinen Jahresurlaub etwa hat er so genommen, dass er Sportabzeichenprüfungen in Grundschulen abnehmen konnte.

Aktuell leitet Käpernick drei Turngruppen im Verein und ist in die Organisation und Durchführung von Wettkämpfen und Jugendfahrten eingebunden. Der 20-Jährige absolviert derzeit eine Ausbildung als Kraftfahrzeug-Mechatroniker. Im Jugendteam, beim Sportabzeichen und auch bei allen TSV-Aktionen im Dorf ist er mit von der Partie und kümmert sich um die nächste Generation von Sportassistenten – und für dieses vorbildliche Handeln soll er nun belohnt werden.

Abstimmung läuft bis 16. Dezember im Internet

Nicos Käpernick und 28 weitere Jugendliche aus der Region Hannover sind für den Preis Soziale Talente nominiert. Der Lehrter kandidiert in der Altersklasse der 18 bis 21-Jährigen – und in dieser stehen 17 Nominierte auf der Liste. Auf der Homepage der Sport Region www.sportregionhannover.de/de/sportjugend/soziale-talente-im-sport ist eine Abstimmung noch bis zum 16. Dezember möglich. Den Ehrenpreis für Jugendliche gibt es seit vier Jahren. Er dient dazu, sich bei den jungen Menschen für ihren Einsatz im Verein zu bedanken.

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier