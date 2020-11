Lehrte

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten war der erste Lehrter Hilfsfonds für Vereine während der Corona-Pandemie ein Erfolg. Daran möchten die beiden großen Ratsfraktionen anknüpfen und den Vereinen in einem zweiten Hilfsfonds weitere Unterstützung anbieten. Allerdings gibt es Uneinigkeit über die Ausgestaltung des Fonds.

Die Vereine hätten mit weiteren Einschnitten zu kämpfen und müssten durch den Teil-Lockdown seit Anfang November erneut wesentliche Einnahmeausfälle in Kauf nehmen, sagt Marcel Haak, sportpolitischer Sprecher der CDU/Piraten. „Die Unterstützung wäre jetzt notwendig, weil zum Jahresende meist Vertragslaufzeiten enden“, so Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, Chef der CDU/Piraten-Fraktion im Lehrter Stadtrat.

SPD und Grüne sehen weiteren Beratungsbedarf

Die Vereine bräuchten jetzt Planungssicherheit für die nächsten Wochen, meint Deneke-Jöhrens. Der erste Hilfsfonds über 50.000 Euro war nach Anfangsproblemen so erfolgreich, dass er von den Lehrter Vereinen vollkommen ausgeschöpft wurde. Die Pläne der Fraktion sehen vor, einen zweiten Hilfsfonds nach dem Vorbild des ersten für Vereine einzurichten – er sollte etwa Einnahmeausfälle für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember berücksichtigen.

Nach den Plänen von CDU/Piraten sollte der Fonds bereits im Dezember beschlossen werden. „Dann hätten die dringend benötigten Mittel schon Anfang des nächsten Jahres verteilt werden können“, sagt Marcel Haak, sportpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion.

Doch die Mehrheitsfraktion aus SPD und Grünen sieht weiteren Beratungsbedarf und lehnte in der vergangenen Ratssitzung die Dringlichkeit und damit die Behandlung des Antrags ab.

Vergabe und Antragsprozess auf den Prüfstand

Nach den Sozialdemokraten und Grünen sollen verschiedene Punkte auf den Prüfstand. „Wir sehen Verbesserungsmöglichkeiten bei den Vergabekriterien und beim Antragsprozess“, so Timo Bönig, sportpolitischer Sprecher der SPD.

Es sei wenig sinnvoll, den Hilfsfonds, der anfangs an hohen bürokratischen Hürden gescheitert sei, einfach in gleicher Form neu aufzulegen. „Er sollte an die wirklichen Bedarfe der Vereine angepasst werden, und darüber müssen wir sprechen“, sagt Bönig. Erst am Ende dieses Jahres könnten die Vereine ein Fazit ziehen und schauen, wo der Schuh wirklich drücke. „Daher halten wir es nicht für sinnvoll, den Hilfsfonds davor aufzulegen“, so Bönig.

Keine Auszahlung vor Februar 2021

Als weiteren Grund gibt er die 30 Punkte umfassende Tagesordnung der vergangenen Ratssitzung an. „Wir haben den Hilfsfonds nicht als so dringlich eingeschätzt, um damit die Tagesordnung im Hinblick auf Corona zu verlängern“, so Bönig.

Laut Deneke-Jöhrens wird die Auszahlung der Hilfsgelder nun um mehrere Wochen vertagt. Vor Februar sei die Einrichtung des Fonds nun kaum möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper