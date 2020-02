Diese Veranstaltung ist strikt traditionell: An ihr dürfen nur Männer als Besucher teilnehmen, und die bekommen es mit fässerweise Freibier zu tun. Aber vielleicht ist sie genau deshalb so enorm beliebt in Lehrte-Ahlten. Am Fastnachtsdienstag war dort wieder Bauerfaslabend. Zum 47. Mal.