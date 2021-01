Lehrte

Gerade einmal drei Gartenhäuschen, kaum Pflanzen und keinerlei Aktivität: In der neuen Kleingartenkolonie am Lehrter Hohnhorstsee tut sich immer noch wenig. In der kalten Jahreszeit sind erfahrungsgemäß zwar generell kaum Laubenpieper in ihren Gärten anzutreffen, aber die Fläche, auf die der Verein Feierabend vor zwei Jahren von der Manskestraße umgesiedelt ist, scheint auch darüber hinaus noch in einer Art Dornröschenschlaf zu liegen.

Denn von den 61 Parzellen sind lediglich fünf verpachtet. So viele waren es auch im Sommer 2019 gewesen. Laut Peter Heinze, dem Vorsitzenden des Bezirksverbands Lehrte, gibt es jedoch zahlreiche Interessenten. Einen Pachtvertrag hätten diese jedoch noch nicht abgeschlossen.

Im Inneren des Vereinsheimes ist noch viel zu tun. Quelle: Katja Eggers

Heinze : „Firmen haben nachlässig gearbeitet“

Das habe unterschiedliche Gründe. „Corona hat uns zurückgeworfen – wir konnten keine Infoveranstaltungen anbieten, um Werbung zu machen“, sagt Heinze. Kassierer Rolf Sill ergänzt, dass wegen der Pandemie Handwerksfirmen mitunter schwierig zu bekommen waren. Dass der Verein bisher so wenig Parzellen verpachtet habe, liegt laut Heinze aber vor allem daran, dass das Vereinsheim immer noch nicht fertig sei. Das schrecke viele ab. „Die Interessenten wollen oft erst unterschreiben, wenn sie auch das Vereinsheim nutzen können“, erklärt Heinze.

Nur wenige Laubenpieper haben auf ihren Parzellen schon Gartenhäuschen errichtet. Quelle: Katja Eggers

Eigentlich sollte das neue Vereinsheim schon 2018 in Betrieb gehen. Die Fertigstellung verzögerte sich jedoch. „Das liegt leider an verschiedenen Firmen, die nachlässig gearbeitet haben – und das verärgert mich wirklich sehr“, meint Heinze. Das Vereinsgebäude würde mittlerweile zwar stehen, aber einige Türen, sanitäre Anlagen und etliche technische Dinge müssten noch installiert werden.

Junge Familien haben Interesse

Die Handwerksfirmen hätten zugesagt, dass das Vereinsheim Mitte oder spätestens Ende Januar fertig sein soll, berichtet Heinze. Die Kosten für den Bau des etwa 300.000 Euro teuren Vereinsheimes trägt die Stadt. Die Schrebergärtner mussten ihre Kolonie von der Manskestraße an den Hohnhorstweg verlegen, weil die Stadt am bisherigen Standort ein neues Wohngebiet errichtet. Für Entschädigungen, Umzug und Anlage der neuen Kolonie bekam der Verein weitere rund 900.000 Euro.

Die 61 Parzellen sind dort zwischen 240 und 400 Quadratmeter groß und variieren preislich je nach Größe. Durchschnittlich müssen die Schrebergärtner für einen Garten jährlich um die 200 Euro bezahlen. Von den fünf Kleingärtnern, die sich dort bereits niedergelassen haben, sind drei neue Mitglieder, darunter junge Familien und Kleingärtner aus anderen Lehrter Vereinen.

Nur zwei Laubenpieper von der Manskestraße sind mit umgezogen

Von den bisherigen Feierabend-Kleingärtnern haben lediglich zwei den Umzug an den Hohnhorstsee mitgemacht. „Einige waren allerdings schon über 80 Jahre alt und haben ihren Garten dann altersbedingt und aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben“, berichtet Heinze. Andere Laubenpier der Manskestraße sind aber auch zu anderen Lehrter Kleingartenvereinen gewechselt, in denen es Leerstände gebe.

Laut Schriftführerin Andrea Marquardt sei das Interesse der Kleingärtner an der neuen Kolonie am Anfang groß gewesen. „Etwa die Hälfte wollte mit an den neuen Standort wechseln.“ Als die Laubenpieper ihre Gärten an der Manskestraße verlassen mussten, hätte das neue Gelände jedoch noch nicht zur Verfügung gestanden. „Und Gartengeräte, Möbel und Pflanzen konnten auch nirgends zwischengelagert werden“, erläutert Marquardt.

Die Verteiler für die Stromanschlüsse sind schon da, ansonsten liegt der Großteil der Flächen der neuen Kleingartenkolonie Feierabend aber noch brach. Quelle: Katja Eggers

Heinze bleibt trotz der schleppenden Verpachtung optimistisch. „Bei den Interessenten habe ich ein gutes Gefühl, und wenn das Wetter besser wird, geht es bestimmt auch auf der Anlage los.“ Interessenten können mit Peter Heinze unter Telefon (05132) 506245 Kontakt aufnehmen sowie sich auch unter Telefon (0174) 1713951 an Andrea Marquardt wenden.

