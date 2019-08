Lehrte

Ein großer, leuchtend ultramarinblauer Kristall zieht die Blicke magisch an. Wer in den folgenden Wochen in die Städtische Galerie an der Zuckerpassage geht, kann ihn gar nicht übersehen. Denn der Kristall ist das Herzstück der neuen Ausstellung, welche von der Künstlerin Silke Rokitta unter den Titel „ Matrix...