Lehrte - Naturgedichte werden gelesen und gesungen Barocke Gedichte, die die Schönheit der Natur preisen, zwischen Rosen, Sonnenblumen und Engelwurz genießen – das können Besucher im Allegorischen Garten in Lehrte-Steinwedel. Die St.-Petri-Gemeinde lädt für Sonntag, 15. September, ab 15 Uhr zu einem poetischen Nachmittag samt Gartenbesichtigung ein.

Kultur genießen in herrlicher Natur: Das können Besucher im Allegorischen Garten in der St.-Petri-Gemeinde in Steinwedel. Quelle: privat