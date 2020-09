Lehrte

Die Stadt Lehrte ist in Sachen Investitionen wieder handlungsfähig. Am Mittwochabend hat der Rat den auf Drängen der Mehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke in höchster Eile erstellten und dann heiß diskutierten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Er hebt die Investitionssperre auf, welche Bürgermeister Frank Prüße im Juni erlassen hatte.

Der Nachtragshaushalt schafft Spielraum für knapp 10 Millionen Euro zusätzlicher Investitionen, die noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollen und über Kreditaufnahmen finanziert werden. Unter anderem sieht das Zahlenwerk 250.000 Euro für die Planung und die Ausschreibung des schon vor zwei Jahren beschlossenen Familienzentrums samt Fünf-Gruppen-Kita in Lehrte Süd vor. 1,5 Millionen Euro sollen in Anschaffungen und Erneuerungen im Bereich der Feuerwehr fließen, davon allein 200.000 Euro in die Sanierung maroder Gerätehäuser, denen ansonsten schon bald eine Schließung drohen würde.

Sanierung der Schultoiletten soll endlich beginnen

Mit 260.000 Euro soll so schnell es geht das schon längst vorliegende und mit Prioritäten versehene Konzept zur Sanierung von Schultoiletten in Angriff genommen werden. Auf Platz eins steht dabei die marode Sanitäranlage in der Grundschule in Aligse. Für 100.000 Euro sollen mehrere kleinere Projekte begonnen werden, die im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan stehen – darunter die Vergrößerung und Verlegung eines Buswartehäuschens in Ahlten, die Erneuerung der Radwegtrasse südlich des Südrings und eine Beleuchtung unter der Autobahnbrücke im Verlauf der Bundesstraße 443.

Über die Aufstellung des Nachtragshaushalts hatte es Anfang August noch heftigen politischen Streit gegeben. Die CDU-Opposition hatte dafür plädiert, dieses Instrument nicht anzuwenden und vielmehr darauf zu setzen, den ordentlichen Haushalt für 2021 schnell unter Dach und Fach zu bringen. Außerdem werde die Kämmerei bei der Ausarbeitung eines Nachtrags derart stark belastet, dass sie mit der Ausarbeitung des Etats für 2021 zurückfalle. Rot-Grün-Rot hatte argumentiert, man müsse gerade bei den Planungen für das Familienzentrum und die neue Kita auf dem Baugebiet an der Manskestraße dringend vorankommen. SPD, Grüne und Die Linke setzten in einer Kampfabstimmung die Aufstellung des Nachtragshaushalts durch.

Licht : „Rat nimmt das Heft des Handelns wieder in die Hand“

Die Abstimmung über das fertige Zahlenwerk fiel am Mittwoch indes nahezu einstimmig aus. Nur AfD-Ratsherr Ulrich Gürtler enthielt sich der Stimme. Zuvor hatte SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Licht betont, dass die nun per Nachtrag finanzierten Vorhaben bereits am 6. Mai mit dem ordentlichen Haushalt eigentlich beschlossen gewesen, dann aber durch die Investitionssperre des CDU-Bürgermeisters Frank Prüße blockiert worden seien. Der Rat habe mit dem Nachtragshaushalt nun „das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen“.

Auch CDU-Fraktionschef Hans-Joachim Deneke-Jöhrens sprach von „wiedergewonnener Handlungsfreiheit“. Er gab aber zu Bedenken, dass möglicherweise nicht alle nun mit finanziellen Ansätzen unterfütterten Vorhaben tatsächlich in diesem Jahr in Gang kommen, weil die stark belastete und personell dünn besetzte Verwaltung deren Vorbereitung gar nicht schaffen könne. Das war auch in den vergangenen Monaten stets ein Argument der CDU gewesen. Prüße hingegen versprach im Rat, die Verwaltung werde tun, was sie kann. „Da bremst keiner“, konterte er unterschwellige Vorwürfe der Ratsmehrheit.

Eklatanter Stau bei Investitionen

Prüße hatte im Juni die Investitionssperre verhängt, weil es einen eklatanten Stau bei geplanten und vom Rat genehmigten, aber in den vergangenen Jahren nicht vollzogenen Ausgaben gegeben hatte. Er betrug 52,9 Millionen Euro. Doch für diese enorme Summe gab es keine Ermächtigung zur Kreditaufnahme. Danach ließ Prüße eine mehrfach korrigierte Prioritätenliste erstellen, die schließlich in den nun beschlossenen Nachtragshaushalt mündete. Den Etatentwurf für das nächste Jahr will er am 11. November vorstellen.

Von Achim Gückel