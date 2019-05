Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am Sonntag, 16. Juni, dürfen rund 35.000 Lehrter in einer Stichwahl endgültig über den künftigen Bürgermeister der Stadt abstimmen. Dann treten, wie von vielen erwartet, Amtsinhaber Klaus Sidortschuk (SPD) und Herausforderer Frank Prüße (CDU) gegeneinander an.