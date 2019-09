Lehrte

So etwas hatte es in der Kernstadt noch nie gegeben: Am Sonntag, 11. August, war Premiere für den Straßen- und Garagenflohmarkt Lehrtes. In der Siedlung am Hohnhorstsee verkauften 61 Flohmarkthändler ihre Fundstücke. Erzielt wurde am Ende ein Überschuss von 500 Euro, der nun an die Markus-Kita und die Kita Hohn...