Ahlten

Die Nachricht vom Tod des Seriendarstellers Ingo Kantorek und dessen Frau Suzana hat am Wochenende viele Menschen tief bewegt. In Ahlten sitzt der Schock besonders tief. Kantorek stammte aus dem Lehrter Ortsteil, ist dort aufgewachsen und hat auch nie den Kontakt in seinen Heimatort abreißen lassen. Ingo...