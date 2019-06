In der Lehrter Innenstadt herrscht bis zum 28. Juni der verkehrstechnische Ausnahmezustand. So lange bleibt der westliche Abschnitt der Germaniastraße gesperrt. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten nach einem Wasserrohrbruch. Straße und Gehwege waren am Pfingstwochenende unterspült worden.