Nach Unfall in Hannover: Polizei schnappt Drogendealer in Lehrte

Lehrte/Hannover

Während ihrer Ermittlungen zu einer Unfallflucht ist der Polizei in Lehrte ein 19-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Die Beamten fanden am Wohnort des Mannes in der Schachtsiedlung nicht nur eine stattliche Menge Marihuana, sondern auch reichlich Beweismaterial für den Handel mit der Droge. Weil der junge Lehrter sich außerdem gegen zwei Polizisten zur Wehr setzte und einen davon leicht verletzte, wird gegen ihn nun auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt.

Die Sache nahm ihren Anfang am Dienstag am Deisterkreisel in Hannover-Linden. Dort war ein Fiat Panda in eine Unfallflucht verwickelt. Zeugen erkannten das Nummernschild des Wagens, und als zwei Polizisten des Lehrter Kommissariats gegen 18 Uhr an der Haustür des Fahrzeughalters in Lehrte klingelten, öffnete ihnen dessen 19-jähriger Sohn die Tür. Den Beamten schlug aus dem Haus umgehend starker Marihuanageruch entgegen.

Polizist wird bei Handgreiflichkeiten leicht verletzt

Die Ordnungshüter begaben sich daraufhin in das Gebäude und gerieten sofort in eine Auseinandersetzung mit dem jungen Mann. Dieser habe die Anweisungen der Polizisten nicht befolgen wollen, heißt es im Polizeibericht. Es kam zu Handgreiflichkeiten, der 19-Jährige wehrte sich auch dann noch heftig, als er schon von den Beamten zu Boden gebracht worden war. Dabei erlitt ein 43-jähriger Polizist leichte Verletzungen an einem Arm.

In der Wohnung des mutmaßlichen Dealers fanden die Beamten dann nicht nur etwa ein Kilogramm Marihuana, sondern auch 800 Euro in bar, eine Feinwaage und Verpackungsmaterial. All diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Den 19-Jährigen sowie einen gleichaltrigen Besucher nahmen die Beamten fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll der mutmaßliche Dealer noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen seinen Besucher gibt es keine Ermittlungen. Er konnte am Dienstagabend das Lehrter Kommissariat wieder verlassen.

Auch die Unfallflucht vom Deisterkreisel konnte die Polizei klären: Der Vater des 19-Jährigen war gefahren.

Von Achim Gückel