Immensen

Ein neues Projekt für Artenvielfalt hat jetzt die örtliche Gruppe des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) in Angriff genommen. In der Feldmark nördlich von Immensen haben Mitglieder der Nabu-Gruppe Burgdorf, Lehrte, Uetze zwei sogenannte Benjeshecken angelegt. Diese Totholzhecken im Abstand von fünf Metern sollen Pflanzungen von Sträuchern und Bäumen schützen, welche die Gruppe im November in die Erde bringen will. Es sollen Buschgehölze und Bäume wie Holzbirne oder Wildapfel angepflanzt werden.

Hecken bieten Lebensraum für Insekten und Vögel

Das Projekt habe mehrere Ziele, verdeutlicht Michael Scheer-Behrens. Zum einen gehe es um die heimische Artenvielfalt. Die Wildobstbäume etwa böten durch ihre Blüten den Insekten Nahrung. Büsche wie Schlehen und Weißdorn sowie die Benjeshecken wiederum seien Lebensräume für Insekten und Vögel. Die begrenzenden Hecken sollen außerdem die jungen Anpflanzungen in ihrer Mitte vor dem Verbiss durch Rehwild schützen.

Zum anderen sei das Projekt auch dem umliegenden Ackergelände zuträglich. „Die Hecken schützen vor Erosion durch den Wind“, erklärt Scheer-Behrens. Damit werde nicht nur die wertvolle obere Schicht der Äcker erhalten. Es erhöhe sich dadurch auch die Speicherfähigkeit des Bodens für Wasser.

Anregung für ähnliche Projekte

Mit der Pflanzung der 360 Meter langen Strauch- und Baumreihe zwischen den jetzt angelegten Benjeshecken Anfang November hört die Arbeit an dem Projekt allerdings nicht auf. „Mit den Wässerungen haben wir dann viel zu tun“, meint der Nabu-Experte. Insofern sei das jetzt erst einmal das einzige Projekt der Gruppe in dieser Richtung. Er sehe die Anpflanzung in Immensen aber als Anregungen für andere, ähnliche Projekte anzustoßen. Die meisten Landwirte und Pächter stünden solchen Naturschutzvorhaben sehr aufgeschlossen gegenüber.

Von Michael Schütz