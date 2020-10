Lehrte

Wegen Corona mussten Auftritte und Konzerte lange Zeit ausfallen. Jetzt startet die Musikschule Ostkreis Hannover jedoch wieder durch. Für Sonnabend, 7. November, ist ab 15 Uhr der Herbsttreffpunkt Musikschule geplant. Im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum darf sich das Publikum dann auf Musik von der Big Band Burgdorf, dem Gitarrenensemble Happy Strings, dem Streicherensemble, der Rock-Pop-Freizeit und der Lehrerband Lehrtes Echte freuen.

Der Eintritt ist frei. Da die Anzahl der Sitzplätze auf 160 beschränkt ist, bittet die Musikschule um vorherige Anmeldung mit Nennung von Name, Adresse und Telefonnummer unter Telefon (05136) 2027 oder per E-Mail an info@musikschule-ostkreis.de. Für alle, die keinen Platz im Kurt-Hirschfeld-Forum finden, wird erstmalig ein Livestream eingerichtet. Informationen dazu gibt es in Kürze auf der Homepage www.musikschule-ostkreis.de.

Fortgeschrittene Schüler geben Kostprobe ihres Könnens

Für Freitag, 13. November, 19 Uhr, ist ein weiteres Konzert geplant: Fortgeschrittene Schüler geben beim Kammerkonzert im Lehrter Kurt-Hirschfeld-Forum Kostproben ihres Könnens. Erstklässler können dort am Sonnabend, 21. November, ab 10 Uhr verschiedene Instrumente im Instrumentenkarussell“ kennenlernen. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Die Aktionen und Konzert finden unter aktuellen Corona-Vorgaben statt.

Der Vorstand der Musikschule hat auf seiner letzten Sitzung zudem beschlossen, den Onlineunterricht in Krisenzeiten zum festen Bestandteil der Unterrichtsmethodik zu machen. Die damit verbundene Änderung der Schulordnung findet sich auf der Homepage unter www.musikschule-ostkreis.de.

Von Katja Eggers