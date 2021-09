Lehrte

Am Lehrter Westring stehen ab sofort alle Wertstoffcontainer direkt am Gehweg – nicht mehr wie bislang im Karree. So wollen Politik und Verwaltung die illegale Abfallentsorgung auf dem Sammelplatz eindämmen. Im Frühjahr 2022 sollen zudem die Alttextilcontainer am Westring verschwinden.

Vor allem an Wochenenden hatten Lehrterinnen und Lehrter in den vergangenen Jahren immer wieder große Mengen Müll zwischen den Containern abgeladen. Dabei handelte es sich vor allem um Papier, aber auch Restmüll, Hausrat, Elektroschrott und sogar Gefahrenstoffe. Nachdem verschiedene Alternativen für die Bewältigung der Situation diskutiert worden waren, befürwortete der Umweltausschuss im Juni die nun umgesetzte Variante.

Bislang waren die Container am Westring im Karree angeordnet – das bot viel Platz für das illegale Abladen von Müll. Außerdem war schlecht einsehbar, wer den Müll entsorgt. Quelle: Achim Gückel (Archiv)

Kein Platz für illegale Abfälle und mehr Kontrolle

So ist der Platz jetzt 21,5 statt 17 Meter breit, dafür aber nur noch so tief wie ein Altglascontainer, nämlich 1,70 Meter. Nur zwischen zwei Containern liegt eine Wasserentnahmestelle frei. Auf der bislang gepflasterten Fläche soll künftig Rasen wachsen, außerdem will Aha den neuen Platz laut Nolting noch umzäunen.

Die Beteiligten erhoffen sich durch die Umgestaltung verschiedene Vorteile: Dadurch, dass die Container nun direkt am Gehweg stehen, sei zumindest dazwischen schlicht kein Platz für die illegale Entsorgung. Wer illegal Müll ablade, werde zudem direkt am Gehweg eher dabei beobachtet als zwischen großen, im Karree angeordneten Behältern.

Mehr Container für Papier, keine mehr für Alttextilien

Menschen, die Alttextilien loswerden möchten, müssen dies ab Frühjahr 2022 indes an einer der anderen Sammelstellen im Stadtgebiet tun. Zu diesem Zeitpunkt läuft laut Nolting der Vertrag für die drei entsprechenden Behälter am Westring aus. Die Textilcontainer stehen bis dahin nicht auf der neu gepflasterten Fläche, sondern werden laut Nolting provisorisch daneben platziert.

Berge von Papier und Kartonagen: So wie auf diesem Bild, das im Oktober 2020 entstand, sah es auf dem Wertstoffplatz am Westring regelmäßig aus – dieser Anblick soll durch die neue Anordnung der Container aber der Vergangenheit angehören. Quelle: privat

Im Januar hatte der städtische Ordnungsdienst seine Kontrollen am Sammelplatz ausgeweitet und allein 87 Verstöße wegen illegaler Müllentsorgung festgestellt. Auch seitdem werde im Durchschnitt „fast täglich eine Anzeige geschrieben“, sagt Nolting – die Zahl der angezeigten Verstöße liege im Monat zwischen 25 und 30.

Lehrter Ordnungsdienst will Situation weiter beobachten

Trotz der Umgestaltung der Sammelstelle werde man die Situation dort „natürlich weiter beobachten“, sagt Nolting. Der Umweltausschuss hatte seinerzeit empfohlen, ein Jahr lang zu prüfen, ob die Neugestaltung des Platzes Abhilfe schafft.

Lediglich Ratsfrau und Ausschussmitglied Helga Laube-Hoffmann, die die Situation schon lange beobachtet und dokumentiert, zeigte sich grundsätzlich skeptisch – sie befürwortete weiterhin die komplette Beseitigung der Container. Diese hatten die Gremien zwischenzeitlich beschlossen, dann aber mit dem Argument verworfen, das führe lediglich zu einer Verlagerung des Problems auf andere Sammelplätze.

Von Konstantin Klenke