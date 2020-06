Ahlten

Ein Müllfahrzeug ist bei seiner Tour durch Ahlten am Donnerstagvormittag in der Raiffeisenstraße in Brand geraten. Bei dem Feuer habe es sich um einen sogenannten Entstehungsbrand gehandelt, sagt Benjamin Rüger, Sprecher der Lehrter Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand jedoch schnell löschen. Um Glutnester zu finden und zu beseitigen musste jedoch das gesamte Fahrzeug ausgeräumt werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, das Polizeikommissariat Lehrte ermittelt.

Von Patricia Oswald-Kipper